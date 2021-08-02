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Во Львове сломавшееся из-за урагана дерево упало на парня и девушку - оба погибли на месте (фото)

Во Львове сломавшееся из-за урагана дерево упало на парня и девушку - оба погибли на месте (фото)
07:28 Сегодня Телеграф

Вечером в воскресенье, 1 августа, мощный ураган во Львове унес жизни двух молодых людей. Как сообщили на сайте Львовского городского совета, в Стрыйском парке дерево упало прямо на парня и девушку. 

"По оперативной информации, во время урагана в Стрыйском парке упало дерево на двух человек. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняют. Львовский городской совет выражает соболезнования родным погибших", - говорится в сообщении.

Уточняется, что парню было 20 лет, а девушке - 18. Оба в момент падения сидели на лавочке. 

Отметим, что вчера Львов пережил серьезный ураган, принесший немало неприятных последствий местным жителям. В сети пишут, что сильного ветра не выдержало дерево на улице Князя Романа в центре города, а также деревья на улицах Головатого, Курмановича и Трускавецкой. А на улице Зеленой и вовсе упал рекламный щит. Пострадал ли кто-то в результате этих происшествий - неизвестно. 

Подобной силы ураган случился под Киевом, в Вышгородском райне, в субботу, 17 июля. Тогда также два человека погибли в результате падения дерева.  

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Украина, Ураган, Львов, Трагедия.
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