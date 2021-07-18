Смертельный ураган: под Киевом в субботу непогода унесла жизни двух человек (видео)

В Киевской области Вышгородском районе в субботу, 17 июля, во время бури в результате падения деревьев погибли два человека, а еще одного госпитализировали медицинские работники.

Об этом в воскресенье сообщает пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Происшествие случилось относительно недалеко от Киева в селах Гавриловка и Сухолучье около 16:00 субботы.

После разгула стихии спасатели убрали четыре поваленных дерева.

В сети появилось видео, на котором видно ухудшение погоды и то, как люди пытались скорее спрятаться от бури.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 17 июля в Голосеевском, Дарницком и Оболонском районах Киева ухудшение погоды испортило людям отдых - ветер с дождем сносили все на своем пути.