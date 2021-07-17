В Киеве резко испортилась погода: отдыхающих снесло ветром с дождем (видео)

В Киеве 17 июля после длительной жары и засухи резко сменилась погода - начался дождь и сильный ветер. Отдыхающие в соцсетях поделились видео, на которых видно, что в Голосеевском районе и Дарницком на Осокорках прошла гроза и ливень.

Об этом сообщает Telegram-канал "Ху***й Киев", ссылаясь на снимок, который разместил кто-то из отдыхающих комплекса "Osocor Residence" , где видно, что из-за ветра и ливня снесло кровати, шезлонги, зонты.

Читатели канала написали в комментариях, что в других районах Киева продолжает стоять жаркая погода и они тоже были б не против, если б по других районах города прошел дождь. Судя по комментариям, в Оболонском районе также были осадки.

Также один из посетителей ресторана "Маячок" в Голосеевском районе показал в сети видео, на котором видно, как ветер все переворачивает и уносит уличные накрытия. Перепуганные люди пытаются скорее спрятаться внутрь заведения.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, спадет ли 30-градусная жара в Украине в ближайшее время.

Также напоминаем о том, что Наталия Диденко и Укргидрометцентр передают продолжение жары почти по всей территории Украины - только на западе пойдут дожди.