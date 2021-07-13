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Синоптики рассказали, спадет ли 30-градусная жара в Украине в ближайшее время (карта)

Синоптики рассказали, спадет ли 30-градусная жара в Украине в ближайшее время (карта)
Обновлено 12:55 Сегодня Телеграф

Среда, 14 июля, в Украине будет жаркой и без осадков.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко и Гидрометцентр страны.

Так, температурный максимум этого дня - до +35-ти градусов - ожидается в Харькове и Луганске. Так же жарко (+32+34) будет в Киеве, Симферополе, Николаеве, Кропивницком, Запорожье, Днепре, Донецке, Житомире, Ровно, Ужгороде и Виннице. "Прохладнее" всего 14 июля будет в Одессе: до +30-ти жары.

По словам Натальи Диденко, столь знойная погода в Украине будет держаться в ближайшее время. Антициклон в Украине продлится, как минимум, всю эту неделю.

Синоптик советует избегать солнца, особенно в пик жары - с 12:00 до 16:00, прятаться в тень деревьев и заботиться о собственном здоровье.

Ранее мы сообщали о трагедии в Кременчуге Полтавской области, где компания девочек-подростков распивала водку на пляже во время жары. Увы, такой отдых завершился реанимацией, куда попала 14-летняя кременчужанка с алкогольным отравлением.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Все по теме:

Жара, Укргидрометцентр, Погода в Украине, Прогноз погоды, Наталья Диденко.
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