Дожди светят лишь избранным: синоптики дали жаркий прогноз погоды на 18 июля

В воскресенье, 18 июля, почти по всей территории Украины погода будет по-летнему теплой и сухой. Однако западную часть снова накроют дожди с грозами, которые могут переходить в ливни с градом и шквалом.
Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
«На западе Украины пройдут дожди с грозами. Дневная температура достигнет +24 градуса, а ночью максимум +15 градусов», - пишет Наталья Диденко.
На севере Украины дождей не стоит ожидать. Воздух прогреется до +28 градусов, ночная температура составит +15... +17 по Цельсию.
В восточных областях сухо и солнечно. Днем столбики термометров покажут до +28 градусов, а ночью температура до +17.
На юге также без осадков и жарко. Днем температура воздуха составит +30 градусов, ночью до +17.
Синоптик сообщает о погоде на выходных в Киеве и говорит, что в столице 17-18 июля будет жарко, + 32 + 34 градуса, отдельные локальные дожди по районам или окрестностях возможны, но в малых количествах.
Небольшие дожди в Киевской, Черниговской и Сумской областях прогнозирует и Укргидрометцентр.
"На следующей неделе дождей явно будет больше. В понедельник существенное ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник, 20-го июля, новый воздух распространится дальше по стране", - пишет Диденко.
Прогнозируемая температура воздуха на 18 июля в городах Украины:
Ужгород - +23...+25
Львов - +23...+25
Ивано-Франковск - +23...+25
Тернополь - +23...+25
Черновцы - +23...+25
Хмельницкий - +24...+26
Луцк - +23...+25
Ровно - +23...+25
Житомир - +26...+28
Винница - +25...+27
Одесса - +27...+29
Николаев - +29...+31
Херсон - +29...+31
Симферополь - +26...+28
Кропивницкий - +26...+28
Черкассы - +26...+28
Чернигов - +25...+27
Суммы - +24...+26
Полтава - +26...+28
Днепр - +26...+28
Запорожье - +28...+30
Донецк - +26...+28
Луганск - +26...+28
Харьков - +26...+28
Киев - +26...+28.
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