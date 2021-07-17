Дожди светят лишь избранным: синоптики дали жаркий прогноз погоды на 18 июля

В воскресенье, 18 июля, почти по всей территории Украины погода будет по-летнему теплой и сухой. Однако западную часть снова накроют дожди с грозами, которые могут переходить в ливни с градом и шквалом.

Об этом сообщает народный синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

«На западе Украины пройдут дожди с грозами. Дневная температура достигнет +24 градуса, а ночью максимум +15 градусов», - пишет Наталья Диденко.

На севере Украины дождей не стоит ожидать. Воздух прогреется до +28 градусов, ночная температура составит +15... +17 по Цельсию.

В восточных областях сухо и солнечно. Днем столбики термометров покажут до +28 градусов, а ночью температура до +17.

На юге также без осадков и жарко. Днем температура воздуха составит +30 градусов, ночью до +17.

Синоптик сообщает о погоде на выходных в Киеве и говорит, что в столице 17-18 июля будет жарко, + 32 + 34 градуса, отдельные локальные дожди по районам или окрестностях возможны, но в малых количествах.

Небольшие дожди в Киевской, Черниговской и Сумской областях прогнозирует и Укргидрометцентр.

"На следующей неделе дождей явно будет больше. В понедельник существенное ослабление жары прорвется в западные области, а во вторник, 20-го июля, новый воздух распространится дальше по стране", - пишет Диденко.

Прогнозируемая температура воздуха на 18 июля в городах Украины:

Ужгород - +23...+25

Львов - +23...+25

Ивано-Франковск - +23...+25

Тернополь - +23...+25

Черновцы - +23...+25

Хмельницкий - +24...+26

Луцк - +23...+25

Ровно - +23...+25

Житомир - +26...+28

Винница - +25...+27

Одесса - +27...+29

Николаев - +29...+31

Херсон - +29...+31

Симферополь - +26...+28

Кропивницкий - +26...+28

Черкассы - +26...+28

Чернигов - +25...+27

Суммы - +24...+26

Полтава - +26...+28

Днепр - +26...+28

Запорожье - +28...+30

Донецк - +26...+28

Луганск - +26...+28

Харьков - +26...+28

Киев - +26...+28.

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