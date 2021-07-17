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Как освежиться в жару: рабочие реализовали лайфхак из "Симпсонов" (видео)

Как освежиться в жару: рабочие реализовали лайфхак из "Симпсонов" (видео)
05:34 Сегодня Телеграф

В Москве царит жара до +37 градусов Цельсия, и рабочие ЖК "Остафьево" придумали интересный способ спастись от неё прямо на улице.

Видео c места событий 16 июля было опубликовано в Telegram канале LIFE SHOT.

Знойная погода заставляет людей идти на крайности. Утомлённые солнцем рабочие из Москвы решили освежиться и наполнили кузов грузовика водой. Занимательный бассейн запечатлели на камеру очевидцы и выложили в сеть. В ролике видно, как мужчины прыгают в бассейн с разбега и плещутся, прячась от жары.

Сходство с мультсериалом заметили в комментариях фанаты "Симпсонов". Дело в том, что в одной из серий можно заметить точно такой же грузовик с надписью "Springfield pool- mobile" ("Мобильный бассейн Спрингфилда").

 

О других не менее забавных лайфхаках ранее сообщает "Телеграф"

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 141

Все по теме:

Симпсоны, Жара, Бассейн, Лайфхаки.
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