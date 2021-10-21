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В Кременчуге на малышей в детсаду рухнуло дерево: 4-летняя девочка в коме

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Дерево упало на детскую площадку во время дневной прогулки Новость обновлена 21 октября 2021, 15:54
Дерево упало на детскую площадку во время дневной прогулки

Одна из пострадавших находится в реанимации, в городе работает спецкомиссия

В Кременчуге Полтавской области 21 октября около полудня произошло ЧП в детсаду: во время прогулки на детей и воспитателя упало большое дерево.

По информации местного СМИ "Кременчугская газета", в результате трагедии пострадало двое малышей, один из которых — 4-летняя девочка — находится в критическом состоянии в коме. Еще один пострадавший — 5-летний мальчик — пребывает в отделении травматологии с различными повреждениями. На момент выхода новости в больнице остается и воспитатель: женщину обследуют медики.

Согласно предварительной информации, дерево не было аварийным, однако не выдержало сильного порыва ветра. Происшествие сейчас расследует спецкомиссия.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что мощный ураган во Львове унес жизни двух молодых людей: в Стрыйском парке дерево упало прямо на парня и девушку — выжить им не удалось.

Также мы писали, что 21 октября в Одессе бушует ветер такой силы, что с магазинов и аптек улетают вывески. Видео по их спасению, которое мы также опубликовали, становится вирусным.

Теги:
#Кременчуг #Полтавская область #Детсад #Ветер #Дерево
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