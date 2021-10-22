Укр

Скончалась 4-летняя девочка, на которую в детсаду Кременчуга упало дерево

Автор
Елена Волкова
Дата публикации
Читати українською
Автор
44
Следователи выяснили: дерево было кронированным, но не аварийным Новость обновлена 22 октября 2021, 09:13
Следователи выяснили: дерево было кронированным, но не аварийным

На площадке было 18 малышей, двое из них оказались в эпицентре

В пятницу, 22 октября, в реанимации Кременчуга Полтавской области скончалась 4-летняя девочка, на которую накануне упало дерево.

Об этом пишет местная "Кременчугская газета".

Трагедия произошла во время дневной прогулки 18 малышей. Из-за сильного ветра дерево упало на детскую площадку, придавив 2 детей и воспитателя. Больше всех пострадала девочка: она была в коме и, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью.

У 5-летнего мальчика диагностировали перелом бедра и он пребывает в травматологическом отделении. Пострадала и воспитатель, однако от госпитализации женщина отказалась.

Уже известно, что дерево не было аварийным. Впрочем, в результате ненадлежащего выполнения обязанностей, которое повлекло гибель человека, открыли уголовное производство: виновным грозит до 5 лет тюрьмы. Продолжается расследование.

Напомним, 21 октября, в день трагедии на Полтавщине, в Одессе бушевал ветер такой силы, что с магазинов и аптек улетали вывески. Видео по их спасению, которое мы опубликовали, стало вирусным.

Теги:
#Кременчуг #Полтавская область #Детсад #Дерево
Госпитализировано за сутки 5141 человек
Здоровье
Украина второй день подряд бьет рекорды заболеваемости и смертности за всю пандемию COVID-19
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Госпитализировано за сутки 5141 человек
Украина второй день подряд бьет рекорды заболеваемости и смертности за всю пандемию COVID-19
Дата публикации
Категория
Погибшая Галина Хатчинс
Уехала из Киева покорять Голливуд: что известно об операторе, которую застрелил Алек Болдуин
Дата публикации
Категория
Мисс Украина - Александра Яремчук
Звание "Мисс Украина 2021" получила Александра Яремчук: как выглядит самая красивая украинка (фото, видео)
Дата публикации
Категория
ФК "Спартак"
Украинский комментатор перед матчем “Спартака” назвал Россию страной-оккупантом (видео)
Дата публикации
Категория
Мэр Киева Виталий Кличко
Кличко уже нашли замену на посту главы КГГА - источник