Скончалась 4-летняя девочка, на которую в детсаду Кременчуга упало дерево

На площадке было 18 малышей, двое из них оказались в эпицентре

В пятницу, 22 октября, в реанимации Кременчуга Полтавской области скончалась 4-летняя девочка, на которую накануне упало дерево.

Об этом пишет местная "Кременчугская газета".

Трагедия произошла во время дневной прогулки 18 малышей. Из-за сильного ветра дерево упало на детскую площадку, придавив 2 детей и воспитателя. Больше всех пострадала девочка: она была в коме и, к сожалению, травмы оказались несовместимы с жизнью.

У 5-летнего мальчика диагностировали перелом бедра и он пребывает в травматологическом отделении. Пострадала и воспитатель, однако от госпитализации женщина отказалась.

Уже известно, что дерево не было аварийным. Впрочем, в результате ненадлежащего выполнения обязанностей, которое повлекло гибель человека, открыли уголовное производство: виновным грозит до 5 лет тюрьмы. Продолжается расследование.

Напомним, 21 октября, в день трагедии на Полтавщине, в Одессе бушевал ветер такой силы, что с магазинов и аптек улетали вывески. Видео по их спасению, которое мы опубликовали, стало вирусным.