Укр

Мерзнут 50 детей: в Черновцах социальному приюту для матерей беспричинно отключили газ

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Центр "Город добра" в Черновцах. Новость обновлена 30 октября 2021, 12:31
Центр "Город добра" в Черновцах.

Среди жителей центра — 20 детей младше двух лет.

В Черновцах отключили газ приюту, который принимает женщин с детьми в сложных жизненных обстоятельствах. "Город добра" не имеет долгов перед газовым хозяйством и в результате отключения поставок топлива осталось без отопления. 

Об этом сообщила его руководитель Марта Левченко в Facebook. 

Журналисту "Телеграфа" удалось связаться с центром "Город добра". Администратор Марина рассказала, что отключение заметили около 11 утра. Она рассказала, что никаких сообщений или предупреждений со стороны газовой службы Черновцов не было: "Мы платим своевременно, как юридическое лицо без каких-либо льгот — полную стоимость". 

В центре на сейчас находятся 24 женщины и 50 детей. 

" У нас двадцать малышей от рождения до двух лет, пока мы всех детей одели потеплее", — рассказала Марина. 

Теперь, даже в случае восстановления подачи газа, центр столкнется с проблемой повторного запуска котельной и системы отопления. 

В комментариях к посту Марты Левченко глава правления "Черновцыгаз" пообещал разобраться в ситуации, но удивился тому, что вопрос вынесли в публичное пространство. 

"Город добра" — международный центр поддержки, организованный волонтером Мартой Левченко. Кроме того, что женщинам со всей Украины здесь предоставляют приют, психологическую и юридическую помощь, также помогают с профориентацией. Проект существует за счет денег меценатов. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Житомирской области трех детей забрали соцслужбы — сожитель матери не пускал их в дом

Теги:
#Газ #Дети #Черновцы #Приют
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