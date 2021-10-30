Мерзнут 50 детей: в Черновцах социальному приюту для матерей беспричинно отключили газ

Среди жителей центра — 20 детей младше двух лет.

В Черновцах отключили газ приюту, который принимает женщин с детьми в сложных жизненных обстоятельствах. "Город добра" не имеет долгов перед газовым хозяйством и в результате отключения поставок топлива осталось без отопления.

Об этом сообщила его руководитель Марта Левченко в Facebook.

Журналисту "Телеграфа" удалось связаться с центром "Город добра". Администратор Марина рассказала, что отключение заметили около 11 утра. Она рассказала, что никаких сообщений или предупреждений со стороны газовой службы Черновцов не было: "Мы платим своевременно, как юридическое лицо без каких-либо льгот — полную стоимость".

В центре на сейчас находятся 24 женщины и 50 детей.

" У нас двадцать малышей от рождения до двух лет, пока мы всех детей одели потеплее", — рассказала Марина.

Теперь, даже в случае восстановления подачи газа, центр столкнется с проблемой повторного запуска котельной и системы отопления.

В комментариях к посту Марты Левченко глава правления "Черновцыгаз" пообещал разобраться в ситуации, но удивился тому, что вопрос вынесли в публичное пространство.

"Город добра" — международный центр поддержки, организованный волонтером Мартой Левченко. Кроме того, что женщинам со всей Украины здесь предоставляют приют, психологическую и юридическую помощь, также помогают с профориентацией. Проект существует за счет денег меценатов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Житомирской области трех детей забрали соцслужбы — сожитель матери не пускал их в дом.