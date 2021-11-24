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Детей согревают водой в бутылках: в Кировоградской области холодные батареи заставили жителей выйти на акцию протеста

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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В детсадах Светловодска мерзнут дети Новость обновлена 24 ноября 2021, 12:18
В детсадах Светловодска мерзнут дети

Местные власти отреагировали на проблему после перекрытия центральной дороги

В Светловодске Кировоградской области жители вышли на протест из-за отсутствия отопления в домах и детских садах. По словам митингующих, из-за холода в помещениях дети не ходят в школу, а дети в садах мерзнут.

Об этом в среду, 24 ноября, говорится в сюжете ТСН.

Холодные батареи, которые уже не первый год становятся таковыми с наступлением морозов, побудили жителей Светловодска перекрыть движение на центральной улице.

Митингующие говорят, что в местных школах сокращают уроки, а некоторые вообще перешли на дистанционку. В детсадах детей греют импровизированными грелками – в пластиковые бутылки набирают теплую воду, чтобы малыши не замерзли.

Такое положение вещей с отоплением не связано с отсутствием газа – котельные города работают в штатном режиме. Тепло не доходит до жилья людей и ряда учреждений из-за многочисленных порывов в сетях, а ситуация не разрешается уже длительное время.

Акция протеста с перекрытием дорог привлекла внимание местных властей, в частности, мэр Светловодска пообещал решить проблему с тепломагистралями.

"Чтобы у нас не происходило этих гидроударов, после которых поочередно лопает уже в сетях и тогда уже спускается система, проседает котельная. Сейчас эта работа проводится", — заявил Андрей Малицкий.

На ситуацию также отреагировали в Кировоградской ОГА. В частности отметили необходимость обновлять сети и прокладывать новые трубопроводы.

Решат ли проблему жителей города на этот отопительный сезон – вопрос открытый. Остается надеяться, что внимание СМИ к проблемам жителей города будет побуждать власть к более решительным действиям.

Светловодск на карте Украины
Светловодск на карте Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, похожая проблема постигла жители Черновицкой области, где четыре села остались без отопления. Местные жители тоже были вынуждены выйти на улицы с протестом.

Теги:
#Протест #Кировоградская область #Отопление #Теплоснабжение #Светловодск
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