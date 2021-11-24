Детей согревают водой в бутылках: в Кировоградской области холодные батареи заставили жителей выйти на акцию протеста

Местные власти отреагировали на проблему после перекрытия центральной дороги

В Светловодске Кировоградской области жители вышли на протест из-за отсутствия отопления в домах и детских садах. По словам митингующих, из-за холода в помещениях дети не ходят в школу, а дети в садах мерзнут.

Об этом в среду, 24 ноября, говорится в сюжете ТСН.

Холодные батареи, которые уже не первый год становятся таковыми с наступлением морозов, побудили жителей Светловодска перекрыть движение на центральной улице.

Митингующие говорят, что в местных школах сокращают уроки, а некоторые вообще перешли на дистанционку. В детсадах детей греют импровизированными грелками – в пластиковые бутылки набирают теплую воду, чтобы малыши не замерзли.

Такое положение вещей с отоплением не связано с отсутствием газа – котельные города работают в штатном режиме. Тепло не доходит до жилья людей и ряда учреждений из-за многочисленных порывов в сетях, а ситуация не разрешается уже длительное время.

Акция протеста с перекрытием дорог привлекла внимание местных властей, в частности, мэр Светловодска пообещал решить проблему с тепломагистралями.

"Чтобы у нас не происходило этих гидроударов, после которых поочередно лопает уже в сетях и тогда уже спускается система, проседает котельная. Сейчас эта работа проводится", — заявил Андрей Малицкий.

На ситуацию также отреагировали в Кировоградской ОГА. В частности отметили необходимость обновлять сети и прокладывать новые трубопроводы.

Решат ли проблему жителей города на этот отопительный сезон – вопрос открытый. Остается надеяться, что внимание СМИ к проблемам жителей города будет побуждать власть к более решительным действиям.

Светловодск на карте Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, похожая проблема постигла жители Черновицкой области, где четыре села остались без отопления. Местные жители тоже были вынуждены выйти на улицы с протестом.