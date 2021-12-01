Зима прийшла: скільки українці платитимуть за тепло та світло з 1 грудня

Українцям обіцяють у грудні стабільні тарифи на тепло та світло

Усю осінь Європу лихоманило через історично рекордні ціни на газ — з 800 доларів у вересні ціна на нього вже в жовтні доходила майже до 2000 доларів за 1 тисячу кубометрів, що стало рекордом. Якби ціна залишалася на цьому рівні, на українців чекали б численні неприємності від нестачі палива до інфляції та зростання цін практично на все.

Меморандум є, але й зростання тарифів теж є

Найбільш похмурих сценаріїв вдалося уникнути, проте тарифи на тепло в деяких містах таки зросли, хоча за ініціативи президента Володимира Зеленського і було підписано Меморандум, за яким вартість тепла до кінця опалювального сезону залишалася незмінною.

Попри цей документ, у багатьох містах місцеві ради підняли тарифи на опалення. Так, за даними сайту «Сегодня», у Кременчуці Полтавської області суми платіжок зростуть на 53%, у Тернополі – на 79%, а у Чернівцях – на 70%.

Не залишилася осторонь навіть столиця – спершу 13 жовтня тариф на тепло зріс для бізнесу, бюджетних та релігійних установ, а 19 жовтня – і для населення. Згідно з рішенням КМДА тепло тепер мало коштувати для киян від 2099 гривень за 1 Гкал замість колишніх 1654 гривні, тобто на 44% дорожче.

За тепло заплатить держава

У столиці через три дні після ухвалення нового тарифу для населення заспокоїли киян – платити за 1 Гкал тепла вони, як і раніше, мають 1654 гривні. Залишок за них заплатить міський бюджет, перевівши КП «Київтеплоенерго» 2 мільярди гривень на зростання статутного фонду.

На початку жовтня місцева влада Полтави задумалася про зростання тарифу для населення на 59%, у результаті тариф підняли майже на 47%, але це підвищення мав сплатити Кабмін, а населення залишилося з колишніми платежами за тепло.

Втім, у містах раз по разу спалахують акції протесту та стихійні мітинги через відсутність тепла.

На сьогодні особливих передумов для різкого підвищення тарифів немає, ціна на природний газ у грудні буде стабільною та становитиме від 7,8 до 38,35 грн за 1 кубометр залежно від постачальника та умов постачання «блакитного» палива.

Також колишнім залишиться тариф на електроенергію – 1,44 грн за 1 Квт/год за споживання на місяць до 250 Квт. При цьому близько 600 тисяч українських сімей, які опалювали свої будинки електрикою, втратили свою пільгу.