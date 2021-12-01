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Ціни на газ з 1 грудня: скільки заплатимо в останньому місяці року

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Якими цінами на газ для населення закінчиться рік Новина оновлена 01 грудня 2021, 07:46
Якими цінами на газ для населення закінчиться рік

Постачальники природного газу сформували нові комерційні пропозиції для споживачів

Сніг, що звалився на столицю минулого тижня, нагадав про наближення зими та про те, що українцям доведеться витрачати значно більше природного газу через похолодання.

У листопаді ціна на природний газ залежно від договору, річного чи помісячного, постачальника та інших факторів коливалася від 7,78 до 38,35 грн. Як показують дані профільного видання «Газправда» та сайти основних постачальників «блакитного палива», річні та місячні тарифи на паливо залишилися здебільшого незмінними.

Найдешевший річний тариф у 7,779 грн за 1 кубометр — у ТОВ «Енерджі трейд груп», у НАК «Нафтогазу» він залишається на рівні 7,96 грн, а найдорожчий, як і раніше, у ТОВ «Херсонська обласна енергопостачальна компанія».

Місячний тариф поки що опублікували лише деякі газотрейдери, тож тут можливі сюрпризи, проте серед заявлених цін поки що особливого зростання немає, а дехто навіть знизив ціну. Наприклад, ТОВ «Асканія енерджі» пропонує місячний тариф у грудні населенню по 14,95 грн за кубометр, у листопаді ж тариф становив 19,95 грн.

По 13 гривень за кубометр «блакитного палива» у грудні проситиме ТОВ «Одесагазопостачання».

Найдорожчим природний газ у грудні поки що у ТОВ «Хмельницькенергозбут» — 34 грн за кубометр (у листопаді – 35,5 грн) та ТОВ «Тас енергія» — 38,35 грн (у листопаді також 38,35 грн).

Раніше Асоціація міст України поскаржилася на нестачу природного газу за пільговою ціною, що може негативно вплинути на проходження опалювального сезону.

Теги:
#Тарифи #Природний газ #Тарифи на газ #Ціна Газа
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