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"Там, де немає Кремля": у США природний газ в рази дешевший аніж в Європі

Автор
Микита Синицін
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Завдяки власним запасам США не страждають від газової монополії РФ Новина оновлена 16 вересня 2021, 18:39
Завдяки власним запасам США не страждають від газової монополії РФ

Незважаючи на очікування важкої зими, природний газ в США завдяки власним запасам в 4-5 разів дешевший ніж в Європі, вимушеній купувати його у РФ

У 4-5 разів дешевше — така різниця між цінами на природний газ в Європі і США. Поки ціна "блакитного палива" в Європі б’є всі рекорди і доходила майже до 1000 доларів за тисячу "кубів", в США вартість подібного ж обсягу палива не перевищує 200 доларів.

Різке зростання вартості природного газу на європейських біржах, що почалося з літа, призвело до його подорожчання з 400 доларів за тисячу кубометрів в червні до 970 доларів 15 вересня. Вже на наступний день ціна на європейських біржах пішла вниз, склавши близько 800 доларів з постачанням в жовтні.

При цьому цікаво, що вартість природного газу в США, хоча і також зросла з початку року приблизно вдвічі, все ж не перевищує 200 доларів за тисячу кубометрів.

Так, вартість 1 MMBtu (мільйона британських умовних одиниць тепла) 4 січня 2021 року становила 2,57 дол. США, що в перерахунку на тисячу кубометрів давало ціну приблизно в 95 доларів.

Станом на 16 вересня вартість 1 MMBtu склала 5,34 дол. або 197 доларів за тисячу кубометрів, що в 4 рази нижче показників європейських цін на сьогоднішній день і майже вп’ятеро дешевше вчорашніх.

Як пишуть американські біржові аналітики, ціна на природний газ в США зростає через очікування холодної зими, ризики, пов’язані з коронавірусом і фізичним зменшенням кількість природного газу в сховищах.

На користь же США говорить наявність власного природного газу, який на відміну від країн Європи, не імпортується з Російської Федерації, що вочевидь і дозволяє утримувати куди більш низькі ціни.

Як писав "Телеграф", зростання цін на газ на десятки мільярдів збільшив капіталізацію російського "Газпрому".

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