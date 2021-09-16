"Там, где нет Кремля": в США природный газ в разы дешевле чем в Европе

Несмотря на ожидание тяжелой зимы природный газ в США благодаря собственным запасам стоит в 4-5 раз дешевле чем в Европе, вынужденной покупать его у РФ.

В 4-5 раз дешевле – такова разница между ценами на природный газ в Европе и США. Пока цена "голубого топлива" в Европе бьет все рекорды и доходила почти до 1000 долларов за тысячу же "кубов", в США стоимость подобного же объема топлива не превышает 200 долларов.

Начавшийся с лета резкий рост стоимости природного газа на европейских биржах привел к его подорожанию с 400 долларов за тысячу кубометров в июне до 970 долларов 15 сентября. Уже на следующий день цена на европейских биржах пошла вниз, составив порядка 800 долларов с поставкой в октябре.

При этом любопытно, что стоимость природного газа в США, хотя и также выросла с начала года примерно вдвое, все же не превышает примерно 200 долларов за тысячу кубометров.

Так, стоимость 1 MMBtu (миллиона британских условных единиц тепла) 4 января 2021 года составляла 2,57 долл. США, что в пересчете на тысячу кубометров давало цену примерно в 95 долларов.

По состоянию на 16 сентября стоимость 1 MMBtu составила 5,34 долл. или 197 долларов за тысячу кубометров, что в 4 раза ниже показателей европейских цен на сегодняшний день и почти впятеро дешевле вчерашних.

Как пишут американские биржевые аналитики, цена на природный газ в США растет из-за ожиданий холодной зимы, рисков, связанных с коронавирусом и физически уменьшившемся количестве природного газа в хранилищах.

В пользу же США говорит наличие собственного природного газа, который в отличии от стран Европы, не приходится импортировать из Российской Федерации, что очевидно и позволяет удерживать куда более низкие цены.

Как писал "Телеграф", рост цен на газ на десятки миллиардов увеличил капитализацию российского "Газпрома".