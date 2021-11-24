Опалювальний сезон під загрозою? У містах заявили про нестачу "пільгового" газу

Асоціація міст поскаржилася на "Нафтогаз" прем'єр-міністру

У Асоціації міст України поскаржилися на "Нафтогаз" через те, що компанія відмовляється коригувати обсяги блакитного палива для населення за пільговою ціною. З цим питанням звернулися у Кабмін.

Про це йдеться на офіційному сайті АМУ.

Так, "Нафтогаз" самостійно визначив обсяги природного газу, який мав надаватися населенню та бюджетним установам для теплопостачання, але цих об’ємів не вистачило, а тепер компанія відмовляється їх збільшувати. При цьому зазначається, що опалювальний сезон у містах почався значно раніше, ніж передбачалося, з цієї причини передбачених НАК "Нафтогаз України" обсягів газу виявилося недостатньо.

Внаслідок такої позиції "Нафтогазу", у жовтні підприємства були змушені використовувати для централізованого постачання тепла та гарячої води купувати газ за ринковими цінами від 25 грн за 1 кубометр, при тому, що меморандумом, підписаним між містами, "Нафтогазом" та урядом, передбачалася пільгова ціна у 7,42 грн/кубометр.

"Таким чином, підприємства теплопостачання, не маючи можливості відкоригувати тарифи на комунальні послуги, несуть збитки, джерел для відшкодування яких ні у них, ні в органів місцевого самоврядування немає", – заявили в АМУ.

З проханням вплинути на "Нафтогаз" Асоціація міст звернулася до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Нагадаємо, в Офісі президента придумали, як не допустити зростання цін на доставку газу від Облгазів до кінцевих споживачів.

Також "Телеграф" повідомляв, що в Україні по-новому підходитимуть до виставлення рахунків для населення за спожитий газ.