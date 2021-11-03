У Зеленського придумали, як уникнути зростання цифр у платіжках за газ

"Нафтогаз" поставить газорозподільним компаніям 1,4 млрд кубометрів газу за пільговою ціною.

В Офісі президента придумали, як не допустити зростання цін на доставку газу від Облгазів до кінцевих споживачів.

Про це інформує "Монополіст"

Як відомо, оператори газорозподільних мереж мають намір суттєво підняти ціну на транспортування газу. Деякі з них, наприклад Луганськгаз, Уманьгаз та Одесагаз можуть підняти вартість більш ніж у 4 рази.

Це вони пояснюють тим, що через зростання цін на газ у світі сильно зросла вартість покриття виробничо-технічних витрат (ВТВ).

Газ для ВТВ витрачається на регулювання тиску в системі, а також до цього пункту витрат включені втрати від перепадів температур. Близько 40% усіх видатків Облгазів йдуть на цю статтю, а загальні щорічні "втрати" в їхній мережі можуть становити до 1,5 млрд кубометрів блакитного палива.

Відповідно, такий обсяг їм треба відкупити за гроші, які й закладаються в тарифі на транспортування.

Варто зазначити, що тариф на розподіл газу затверджується державою, а регулює НКРЕКУ. Втім, цього року вона ще не перевіряла актуальність пропозицій Облгазів, а тарифи ще не було затверджено.

Якщо ж облгази не зможуть закупити газ для ВТВ, то їм доведеться відбирати його з мережі та продовжувати збільшувати заборгованість перед Оператором ГТС України, який і так уже перевищив 11 мільярдів гривень.

Водночас у ОП, мабуть, усвідомили масштаб проблеми та запропонували їм пільгову фіксовану ціну у 7,42 грн/куб.м на 1,4 млрд кубометрів газу.

"Передбачається, що оператори ГРМ підпишуть відповідні договори з ГПК "Нафтогаз Трейдинг". За аналогічною ціною газ уже одержують від "Нафтогаз Трейдинг" підприємства теплокомуненерго для виробництва тепла для населення, а також постачальники пального для побутових споживачів", — йдеться у повідомленні.

При цьому зазначається, що для цих цілей Кабмін вже створив спеціальні рахунки, щоб виділені кошти не змогли використати на інші цілі. Отже, відтепер усі гроші від сплати послуг розподілу газу від споживачів потраплятимуть на рахунки зі спеціальним режимом користування.

"Своєю чергою, банки зобов’язані перераховувати їх далі на рахунки Облгазів та ОГТСУ згідно із затвердженими НКРЕКУ нормативами розподілу цих коштів. Таким чином, усі кошти, передбачені у тарифі на розподіл для ВТВ, повинні потрапляти на рахунок Оператора ГТС, який балансує систему", — зазначається у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, низка експертів розповіли "Телеграфу", що листопад для України буде складним і дали прогноз про те, в яких сферах влада зіткнеться з найбільшими викликами.