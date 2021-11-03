У Зеленского придумали, как избежать роста цифр в платежках за газ

"Нафтогаз" поставит газораспределительным компаниям 1,4 млрд кубометров газа по льготной цене.

В Офисе президента придумали, как не допустить роста цен на доставку газа от Облгазов до конечных потребителей.

Об этом информирует "Монополист"

Как известно, операторы газораспределительных сетей намерены существенно поднять цену на транспортировку газа. Некоторые из них, например Луганскгаз, Уманьгаз и Одессагаз могут поднять стоимость более чем в 4 раза.

Это они объясняют тем, что из-за роста цен на газ в мире, сильно возросла стоимость покрытия производственно-технических расходов (ПТР).

Газ для ПТР расходуется на регулирования давления в системе, а также в этот пункт расходов включены потери от перепадов температур. Около 40% всех расходов Облгазов идут на эту статью, а общие ежегодные "потери" в их сети могут составлять до 1,5 млрд кубометров голубого топлива в год.

Соответственно такой объем им надо откупить за деньги, которые и закладываются в тарифе на транспортировку.

Стоит отметить, что тариф на распределение газа утверждается государством, а регулирует их НКРЭКУ. Впрочем, в этом году она еще не проверяла актуальность предложений Облгазов, а тарифы еще не были утверждены.

Если же Облгазы не смогут закупить газ для ПТР, то им придется отбирать его из сети и продолжать увеличивать задолженность перед Оператором ГТС Украины, который и так уже перевалил за 11 миллиардов гривен.

Вместе с тем в ОП видимо осознали масштаб проблемы и предложили им льготную фиксированную цену в 7,42 грн/куб.м на 1,4 млрд кубометров газа.

"Предполагается, что операторы ГРС подпишут соответствующие договоры с ГПК "Нафтогаз Трейдинг". По аналогичной цене газ уже получают от "Нафтогаз Трейдинг" предприятия теплокоммунэнерго для производства тепла для населения, а также поставщики горючего для бытовых потребителей", — говорится в сообщении.

При этом указывается, что для этих целей Кабмин уже создал специальные счета, чтобы выделенные средства не смогли быть использованы на другие цели. Так что отныне все деньги от уплаты услуг распределения газа от потребителей будут попадать на счета со специальным режимом пользования

"В свою очередь, банки обязаны перечислять их дальше на счета Облгазов и ОГТСУ согласно утвержденным НКРЭКУ нормативам распределения этих средств. Таким образом, все средства, предусмотренные в тарифе на распределение для ПТР, должны попадать на счет Оператора ГТС, балансирующего систему", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, ряд экспертов рассказали "Телеграфу", что ноябрь для Украины будет сложным и дали прогноз о том, в каких сферах власти столкнуться с наибольшими вызовами.