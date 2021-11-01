Локдаун и тотальное подорожание: что ожидает Украину в ноябре и почему

В последний месяц осени нашу страну ожидает непростой период со сложными испытаниями в ряде ключевых сфер

Украина подошла к ноябрю с серьезными потрясениями. И политическими, и эпидемологическими, и энергетическими, и военными. "Телеграф" с помощью экспертов спрогнозировал, что ждет Украину в этих и не только аспектах в ноябре.

Локдаун и отопительный сезон ударят по рейтингам власти

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков уверен, что в ноябре локдауны в большинстве областей Украины станут фактором, определяющем как экономическую, так и общественную жизнь.

«Особенно, с учетом турбовакцинации, которую запустила власть. Если, несмотря на вакцинации, болезнь будет наступать, то больно ударит по авторитету центральной власти», – прогнозирует эксперт.

Вторым определяющим фактором ноября он называет надвигающийся энергетический кризис.

«Дело не в отсутствии денег, дело уже в отсутствии газа и энергетического угля. Поэтому веерные отключения электричества, о которых мы забыли, становятся потенциально реальными. В этом случае власти уже не помогут ни телевизор, ни Интернет, потому что без электричества они не работают», – отмечает Александр Кочетков.

Третьим фактором он считает попытку власти закрутить гайки.

«Это будет происходить как в Раде – путем сворачивания обсуждений законопроектов и продавливания их монобольшинством, так и в остальных сферах. Так что надо ждать попыток ограничения свободы слова, – предупреждает аналитик. – Ноябрь станет для нас месяцем входа в кризис, но главное впереди. А тенденция падения рейтинга власти, если не случится ничего экстраординарного, будет продолжена».

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Политический эксперт Денис Гороховский также считает, что ноябрь будет сложным месяцем для власти.

«Уже в ближайшее время официальному Киеву придется столкнуться с рядом вызовов как на внутриполитической арене, так и на международной, – прогнозирует он. – Кроме ставших уже традиционными трудностей, связанных с отопительным сезоном, в этом году добавилась необходимость принимать сложное решение – вводить локдаун или нет. При том, что, с одной стороны, цифры по заболеваемости и смертности «кричат» о такой необходимости, с другой — экономика может не пережить повторения прошлогоднего эксперимента».

Нельзя забывать, по мнению Дениса Гороховского, и об обострении ситуации на Донбассе.

«Возобновление активной фазы боевых действий будет тянуть за собой «хвост» последствий, в том числе реакций наших западных партнеров. А учитывая тот факт, что любые действия власти будут сопровождаться жесткой критикой абсолютно всех флангов оппозиции, то рейтинги могут просесть еще на пару пунктов, относительно октябрьских замеров», – уверен Денис Гороховский.

Военная составляющая перейдет в экономическую

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов напоминает, что ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил конце октября обострилась довольно сильно.

Российские оккупанты увеличили количество обстрелов. Причем как из стрелкового вооружения, так и из той же артиллерии калибра 122-мм.

«Как обычно, Россия ничего не делает просто так. Они требуют вернуть Медведчука в ТКГ, чтобы вытащить его из-под следствия и из-под домашнего ареста, начав повышать рейтинг ОПЗЖ (который подупал). Второй момент – давление на Украину, дабы наши инициативы по тому же транзиту газа, который мы предлагаем по меньшей цене, прекратились», – поясняет Олег Жданов.

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По его мнению, надолго россиян в смысле обострения на Донбассе не хватит. И военная составляющая будут переходить в экономическую.

«Будем бодаться за тот же транзит газа, поставки других видов энергетики, С ноября военная составляющая, конфронтация на линии разграничения может пойти на спад, перейдя в сугубо экономическую плоскость», – считает эксперт.

Не видит он рисков и в районе госграницы, админграницы с Крымом.

«Полностью исключать вероятность вторжения россиян со стороны РФ или той же Беларуси нельзя. Но процент этого на данный момент, а также в обозримом будущем, в том же ноябре, очень низкий, – говорит Олег Жданов. – Сколько Лукашенко делал грозных заявления в адрес Украины! И что? На украинско-белорусской границе всё более-менее спокойно и стабильно. Потому что товарооборот между нашими странами крайне важен и Киеву, и Минску. Ну, а вторжение через госграницу со стороны РФ – это уже официальная война. А даже просто приграничный конфликт, инцидент российской власти сейчас меньше всего нужен. Ей важно представить себя Западу как «надежного партнера в бизнесе» и поставщика энергоресурсов, а не нарваться на очередные санкции как страна-агрессор».

Впереди – тотальное подорожание

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок видит два основных экономических вызова ноября.

«Первый – повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Многие из местных властей, на которых возложено формирование таких тарифов, не могут оставлять цены на прежнем уровне. Ведь газ, уголь, серьезно подорожали. Более того – мы испытываем их дефицит. И никакие меморандумы, подписанные между местной и центральной властью, тут не помогут. Так что повышению точно быть. И это серьезно ударит по социально-экономической ситуации в стране, по финансовому состоянию каждой украинской семьи. А что делать с бюджетными организациями, которым газ будут продавать по цене, как минимум, вдвое большей, чем предлагаемой домохозяйствам? А бизнесу, промышленности, где цена будет в три-четыре раза большей? Ответа на эти вопросы пока нет. А проблемы уже есть, и еще будут. Особенно в декабре, когда начнут приходить платежки за ноябрь», – отмечает Валерий Клочок.

Вторым вызовом он считает ситуацию на продуктовом рынке.

«На днях появилась информация, что из Украины вывезли более 75% зерна нового урожая. При этом цены на мировом рынке сельхозпродукции крайне нестабильные. На ту же кукурузу они недавно упали вдвое. Есть проблемы с просушкой зерна из-за диких цен на газ. Потому, несмотря на рекордный урожай, мы можем стать свидетелями нетрадиционного для сезона падения доходов сельхозпредприятий. Как следствие – уменьшение валютной выручки в и без того недовыполненный бюджет», – поясняет Валерий Клочок.

Всё это происходит на фоне раскручивающейся инфляции. И в ноябре легче не станет, предупреждает финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ.

«Подорожание энергетических ресурсов (газ, уголь) тянет за собой рост цен на все товары, которые так или иначе с этим связаны. Те же государственные элеваторы из-за высоких цен на газ не могут качественно просушивать зерно – и вынуждены повышать тарифы за его хранение. Точно так же – хлебопекарни, хлебозаводы из-за отпускных цен на газ будут повышать цены на свою продукцию. Хлеб станет точно дороже. Процентов на 10-15% минимум. Также из-за роста цен на газ взлетят цены на всё, что связно с комбикормами. Это яйца, частично курятина. Плюс – все тепличные овощи», – говорит Алексей Кущ.

Внешнеполитический фронт: тоже будут проблемные моменты

О важных для Украины событиях ноября на мировой арене «Телеграфу» рассказал политолог-международник, магистр государственного управления Владимир Воля.

По его словам, скорее всего, именно в ноябре состоится саммит Украина-США по поводу утверждения новой Хартии стратегического партнерства.

«Надеюсь, увидим новое качество взаимоотношений между Украиной и США после недавнего визита Зеленского в Вашингтон, – говорит эксперт. – Хартия станет главным политическим итогом тех усилий, которые Офис президента предпринимал в направлении повышения качества партнерства между Украиной и США».

Не исключает Владимир Воля, что до конца ноября завершится формирование новой парламентской коалиции в Германии.

«Есть шанс, что в течение месяца появится текст коалиционного соглашения. Увидим, какие важные для Украины моменты (в рамках той же энергетической безопасности) будут учтены. Если будут… Касательно того же «Северного потока-2» вряд ли стоит ожидать каких-то сюрпризов. Коалиция на основе Социал-демократический партии Германии означаете, что СП-2 однозначно запустят. Нельзя исключать, что мы узнаем окончательную цену громким обещаниям «зеленых» касательно СП-2, необходимости сворачивать сотрудничество с РФ и предоставлять военную помощь Украине. Что касается предоставления военной помощи Украине, на увеличении которой со стороны ЕС настаивает США, германские власти уже не раз заявляли, что не намерены этого делать. Вряд ли позиция измениться и после переформатирования правительства», – отмечает эксперт.

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Комментируя разговоры о возможной подготовке встречи министров иностранных дел «нормандской четверки», Владимир Воля спрогнозировал, что она вряд ли состоится ранее второй полвины января. И по причине не особого рвения РФ, и потому что в Германии – продолжается формирование новой коалиции, нового правительства, с которыми уже и надо будет вести разговоры.

«Учитывая, что в РФ 4 ноября отмечается День народного единства, возможно, появятся важные заявления для складывания общей картинки действий российского руководства относительно ОРДЛО. Какие-то новые моменты российской политики по «защите» так называемых «соотечественников», всего «русского мира» за пределами РФ, – поясняет Владимир Воля. – 11 ноября 1918 года закончилась Первая мировая война. Крайне болезненная дата для Венгрии, которая потеряла тогда значительную часть территории. Возможно, услышим новые заявления из Будапешта в ракурсе проблем венгров украинского Закарпатья. Соответственно, вновь повысится градус противостояния, в том числе в языковом аспекте. То же самое – касательно Польши, которая 11 ноября празднет День Независимости. Тема защит поляков вне Польши может возникнуть по образцу Венгрии Соответствующие заявления уже звучат. Так, заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации относительно свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободе слова. Так что ноябрь, увы, может «подарить» нам новые обострения на внешнеполитической арене», – резюмирует Владимир Воля.

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Ранее "Телеграф" опубликовал календарь праздников на ноябрь, в том числе церковных. Также мы рассказали, что изменится в Украине с ноября, включая тарифы, правила дорожного движения и карантинные нормы.