Отопительный сезон под угрозой? В городах заявили о нехватке "льготного" газа

Ассоциация городов пожаловалась на "Нафтогаз" премьер-министру

В Ассоциации городов Украины пожаловались на "Нафтогаз" из-за того, что компания отказывается корректировать объемы голубого топлива для населения по льготной цене. С этим вопросом обратились в Кабмин.

Об этом говорится на официальном сайте АГУ.

Да, "Нафтогаз" самостоятельно определил объемы природного газа, который должен предоставляться населению и бюджетным учреждениям для теплоснабжения, но этих объемов не хватило, а теперь компания отказывается их увеличивать. При этом отмечается, что отопительный сезон в городах начался гораздо раньше, чем предполагалось, по этой причине предусмотренных НАК "Нафтогаз Украины" объемов газа оказалось недостаточно.

В результате такой позиции "Нафтогаза", в октябре предприятия были вынуждены использовать для централизованного снабжения тепла и горячей воды покупать газ по рыночным ценам от 25 грн за 1 кубометр, при том, что меморандумом, подписанным между городами, "Нафтогазом" и правительством, предусматривалась льготная цена в 7,42 грн/кубометр.

"Таким образом, предприятия теплоснабжения, не имея возможности откорректировать тарифы на коммунальные услуги, несут убытки, средств для возмещения которых ни у них, ни у органов местного самоуправления нет", – заявили в АГУ.

С просьбой повлиять на "Нафтогаз" Ассоциация городов обратилась к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю.

Напомним, в Офисе президента придумали, как не допустить роста цен на доставку газа от Облгазов до конечных потребителей.

Также "Телеграф" сообщал, что в Украине будут по-новому подходить к выставлению счетов для населения за потребленный газ.