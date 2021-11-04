Платить за газ по-новому: когда украинцам ждать изменений в квитанциях

Нововведение заработает с мая следующего года.

Платить не за количество, а за качество — в Украине будут по-новому подходить к выставлению счетов для населения за потребленный газ.

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Если ранее в квитанциях пользователи видели количество топлива в кубических метрах, то уже с мая 2022 года их сменят энергоединицы.

Не стоит пугаться — это давно всем знакомые кВт-часы, которые более привычны украинцам в квитанциях за электроэнергию.

Зачем это сделали

Такая мера нужна чтобы пользователи платили не за фактический объем, а за качество газа — его калорийность. Это то количество тепла, которое газ выделяет сгорая. В Украине пользователи платят за объем газа, а не за фактическую энергию, которую он дает. У разных поставщиков калорийность газа может быть разной.

Что изменится для потребителя

Переходной период даст возможность считать газ и в кубах и в кВт-часах, поскольку счетчики украинских пользователей используют единицу измерения "метр кубический".

Как и ранее показания со счетчика предаются в кубах, затем данные по формуле переводятся в энергоединицы и отображаются в личных кабинетах пользователей. В квитанции уже будут публиковать и соответственно — оплачивать именно их.

Ранее "Телеграф" писал, что в Нафтогазе придумали как сэкономить деньги поставив газ по льготным ценам.