Укр

Платить за газ по-новому: когда украинцам ждать изменений в квитанциях

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Изменение единиц измерения может отразиться на сумме за газ. Новость обновлена 04 ноября 2021, 13:27
Изменение единиц измерения может отразиться на сумме за газ.

Нововведение заработает с мая следующего года.

Платить не за количество, а за качество — в Украине будут по-новому подходить к выставлению счетов для населения за потребленный газ. 

Соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

Если ранее в квитанциях пользователи видели количество топлива в кубических метрах, то уже с мая 2022 года их сменят энергоединицы. 

Не стоит пугаться — это давно всем знакомые кВт-часы, которые более привычны украинцам в квитанциях за электроэнергию. 

Зачем это сделали

Такая мера нужна чтобы пользователи платили не за фактический объем, а за качество газа — его калорийность. Это то количество тепла, которое газ выделяет сгорая. В Украине пользователи платят за объем газа, а не за фактическую энергию, которую он дает. У разных поставщиков калорийность газа может быть разной. 

Что изменится для потребителя

Переходной период даст возможность считать газ и в кубах и в кВт-часах, поскольку счетчики украинских пользователей используют единицу измерения "метр кубический". 

Как и ранее показания со счетчика предаются в кубах, затем данные по формуле переводятся в энергоединицы и отображаются в личных кабинетах пользователей. В квитанции уже будут публиковать и соответственно — оплачивать именно их. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Нафтогазе придумали как сэкономить деньги поставив газ по льготным ценам

Теги:
#Газ #Тарифы #Коммунальные услуги #Квитанции
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