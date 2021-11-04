Платити за газ по-новому: коли українцям чекати змін у квитанціях

Нововведення почне працювати з травня наступного року.

Платити не за кількість, а за якість — в Україні по-новому підходитимуть до виставлення рахунків для населення за спожитий газ.

Відповідний законопроект ухвалила Верховна Рада.

Якщо раніше у квитанціях користувачі бачили кількість палива у кубічних метрах, то вже з травня 2022 року їх змінять енергоодиниці.

Не варто лякатися — це давно всім знайомий кВт-год, які звичніші українцям у квитанціях за електроенергію.

Навіщо це зробили

Такий захід потрібний, щоб користувачі платили не за фактичний обсяг, а за якість газу — його калорійність. Це та кількість тепла, яку газ виділяє згоряючи. В Україні користувачі платять за обсяг газу, а не фактичну енергію, яку він дає. У різних постачальників калорійність газу може бути різною.

Що зміниться для споживача

Перехідний період дасть змогу рахувати газ і в кубах, і в кВт-годинах, оскільки лічильники українських користувачів використовують одиницю виміру "метр кубічний".

Як і раніше, показання з лічильника передаються в кубах, потім дані за формулою переводяться в енергоодиниці і відображаються в особистих кабінетах користувачів. У квитанції вже публікуватимуть і відповідно — оплачуватимуть саме їх.

Раніше "Телеграф" писав, що в Нафтогазі придумали як заощадити гроші, поставивши газ за пільговими цінами.