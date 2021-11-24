Дітей зігрівають водою в пляшках: на Кіровоградщині холодні батареї змусили жителів вийти на акцію протесту

Місцева влада відреагувала на проблему після перекриття центральної дороги

У місті Світловодськ Кіровоградської області жителі вийшли на протест через відсутність опалення у будинках та дитячих садочках. За словами мітингувальників, через холод у приміщеннях діти не ходять у школу, а діти у садках мерзнуть.

Про це у середу, 24 листопада, йдеться у сюжеті ТСН.

Холодні батареї, які вже не перший рік стають такими з настанням морозів, спонукали жителів Світловодська перекрити рух на центральній вулиці.

Мітингувальники кажуть, що у місцевих школах скорочують уроки, а деякі взагалі перейшли на "дистанційку". У дитсадках дітей гріють імпровізованими грілками — у пластикові пляшки набирають теплу воду, щоб малюки не замерзли.

Такий стан речей з опаленням не пов’язаний з відсутністю газу — котельні міста працюють у штатному режимі. Тепло не доходить до житла людей та ряду установ через численні пориви у мережах, а ситуація не вирішується вже тривалий час.

Акція протесту з перекриттям доріг привернула увагу місцевої влади, зокрема мер Світловодська пообіцяв вирішити проблему з тепломагістралями.

"Щоб у нас не відбувалося цих гідроударів, після яких по черзі лопає вже у мережах і тоді вже спускається система, просідає котельня. Зараз ця робота проводиться", — заявив Андрій Малицький.

На ситуацію також відреагували у Кіровоградській ОДА. Зокрема, зазначили необхідність оновлювати мережі й прокладати нові трубопроводи.

Чи вирішать проблему жителів міста на цей опалювальний сезон — питання відкрите. Залишається сподіватись, що увага ЗМІ до проблем мешканців міста спонукатиме владу до більш рішучих дій.

Світловодськ на карті України

Раніше "Телеграф" повідомляв, схожа проблема спіткала мешканці Чернівецької області, де чотири села залишились без опалення. Місцеві жителі також були змушені вийти на вулиці з протестом.