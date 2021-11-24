Поверніть газ: у Чернівецькій області мешканці чотирьох сіл залишились без опалення (відео)

У центральному селі Банилівської громади мешканці зважилися на відчайдушні заходи.

Банілів на Буковині — одне із сіл регіону, яке залишилося без газопостачання напередодні зими. Мешканці днями перекривали дорогу, а 24 листопада поїхали домагатися допомоги до обласного центру.

Як розповіли кореспондентові "Телеграфа" у сільраді Банілова, газопровід, який живив села громади зруйнувався внаслідок паводку у 2020 році. Минулого опалювального сезону люди також виходили на протест.

"Перед опалювальним сезоном 2020-21 люди також перекривали дорогу, тоді проклали тимчасовий газопровід, який навесні демонтували", — повідомила секретар Тетяна Кузяк.

Цього року на протест вийшли близько трьох сотень людей. Виходили цілими сім’ями, з дітьми та старими.

Минулого року без газу сиділи мешканці шести сіл. Потім населені пункти з’єднали з газопроводом у селі Брусниця.

"Тим селам які ближче тиску в газопроводі вистачає. У Банилові газ був зрідка влітку", — зазначила Кузяк. Нині через те, що тиску не вистачає, без газу опинилися чотири села: Банилів, Слобода-Банілів, Бережниця та Бережонка. Постійний газопровід, змитий паводком, так і не відновили.

Банілов на карті України

До шкіл та дитсадків не можуть ходити понад 1300 дітей — немає опалення. Страждають також мешканці тих будинків, які опалюються газом.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні по-новому вважатимуть вартість газу. У платіжках зʼявляться нові одиниці виміру вже наступного року — газ рахуватимуть не за кількістю, а за якістю.

Також повідомлялося, що проблеми з газом у Чернівецькій області набувають медійного розголосу не вперше. Раніше без газу залишився соціальний притулок для матерів із дітьми. Поновили подачу газу після уваги ЗМІ.