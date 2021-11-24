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Верните газ: в Черновицкой области жители четырех сел остались без отопления (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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В Банилове, где жители вышли на протест, живет почти 4 тысячи человек. Новость обновлена 24 ноября 2021, 11:44
В Банилове, где жители вышли на протест, живет почти 4 тысячи человек.

В центральном селе Баниловской громады жители решились на отчаянные меры.

Банилов на Буковине — одно из сел региона, которые остались без газоснабжения накануне зимы. Жители на днях перекрывали дорогу, а 24 ноября поехали добиваться помощи в областной центр. 

Как рассказали корреспонденту "Телеграфа" в сельсовете Банилова, газопровод, который питал села громады разрушился в результате паводка в 2020. В прошлый отопительный сезон люди также выходили на протест. 

"Перед отопительным сезоном 2020-21 люди также перекрывали дорогу, тогда проложили временный газопровод, который весной демонтировали", — сообщила секретарь Татьяна Кузяк. 

В этом году на протест вышли около трех сотен человек. Выходили целыми семьями, с детьми и стариками.  

В прошлом году без газа сидели жители шести сел. Затем населенный пункты соединили с газопроводом в селе Брусница. 

"Тем селам которые ближе, давления в газопроводе хватает. В Банилове газ был изредка летом", — отметила Кузяк. Сейчас из-за того, что давления не хватает, без газа оказались четыре села: Банилов, Слобода-Банилов, Бережница и Бережонка. Постоянный газопровод, смытый паводком, так и не восстановили.

Банилов на карте Украины
Банилов на карте Украины

В школы и детсады не могут ходить более 1300 детей — нет отопления. Страдают также жители тех домов, которые отапливаются газом. 

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине по-новому будут считать стоимость газа. В платежках появятся новые единицы измерения уже в следующем году — газ будут считать не по количеству, а по качеству.

Также сообщалось, что проблемы с газом в Черновицкой области приобретают медийную огласку не впервые. Ранее без газа остался социальный приют для матерей с детьми. Восстановили подачу газа после внимания СМИ.

Теги:
#Газ #Протест #Газоснабжение #Черновицкая область
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