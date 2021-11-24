Верните газ: в Черновицкой области жители четырех сел остались без отопления (видео)

В центральном селе Баниловской громады жители решились на отчаянные меры.

Банилов на Буковине — одно из сел региона, которые остались без газоснабжения накануне зимы. Жители на днях перекрывали дорогу, а 24 ноября поехали добиваться помощи в областной центр.

Как рассказали корреспонденту "Телеграфа" в сельсовете Банилова, газопровод, который питал села громады разрушился в результате паводка в 2020. В прошлый отопительный сезон люди также выходили на протест.

"Перед отопительным сезоном 2020-21 люди также перекрывали дорогу, тогда проложили временный газопровод, который весной демонтировали", — сообщила секретарь Татьяна Кузяк.

В этом году на протест вышли около трех сотен человек. Выходили целыми семьями, с детьми и стариками.

В прошлом году без газа сидели жители шести сел. Затем населенный пункты соединили с газопроводом в селе Брусница.

"Тем селам которые ближе, давления в газопроводе хватает. В Банилове газ был изредка летом", — отметила Кузяк. Сейчас из-за того, что давления не хватает, без газа оказались четыре села: Банилов, Слобода-Банилов, Бережница и Бережонка. Постоянный газопровод, смытый паводком, так и не восстановили.

Банилов на карте Украины

В школы и детсады не могут ходить более 1300 детей — нет отопления. Страдают также жители тех домов, которые отапливаются газом.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине по-новому будут считать стоимость газа. В платежках появятся новые единицы измерения уже в следующем году — газ будут считать не по количеству, а по качеству.

Также сообщалось, что проблемы с газом в Черновицкой области приобретают медийную огласку не впервые. Ранее без газа остался социальный приют для матерей с детьми. Восстановили подачу газа после внимания СМИ.