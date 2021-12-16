У Європі ціна на газ перевалила за 1500 доларів: скільки доведеться платити українцям

Ціна на газ у Європі йде на рекорд, чи це обіцяє українцям підвищення цін на "блакитне паливо"

Осінь запам’яталася українцям та жителям Європи різким зростанням цін на природний газ, яке досягло свого апогею у першій половині жовтні, коли в окремі дні, наприклад, 7 жовтня, ціна на 1000 кубометрів перевищувала 1,9 тис. доларів. Втім, після цього на ринку настала стабілізація, за якої ціна «блакитного палива» знизилася вдвічі, до менше ніж 1000 доларів за 1 тис. куб. м палива.

Проте вже у другій половині грудня природний газ знову кинувся нагору.

Газпром наживається на Європі, а Росія шантажує "Північним потоком-2"

Так, як пише «Фокус», 15 грудня ціна природного газу на лондонській біржі ICE перевищила 1500 доларів за 1 тис. кубометрів, майже наблизившись до показників жовтня. Приблизно на цьому рівні ціна палива залишається і вранці 16 грудня.

Британське видання The Guardian прямо пов’язує зростання цін на природний газ із позицією Російської Федерації, оскільки вже у листопаді постачання палива скоротилося до шестирічного мінімуму.

Все це, як пише видання, збіглося за часом із постпандемійним сплеском зростання попиту на газ, загостренням агресії РФ до України та Молдови, а також проблемами із Заходом через запуск трубопроводу «Північний потік-2».

Останнє ЗМІ пов’язують із заявою Німеччини, яка вимагала привести газопровід «СП-2» до вимог ЄС перед запуском, що викликало зростання цін на газ з подачі «Газпрому». Підприємство завдяки стрибку цін на пальне з липня по вересень отримало чистий прибуток у 5,86 млрд фунтів стерлінгів, тоді як рік тому компанія підраховувала збитки.

Подібна політика РФ, як прогнозує видання, викличе сплеск інтересу ЄС до чистих джерел енергії, після чого Росія втратить останній доступний їй інструмент впливу на Європу.

При цьому вартість природного газу в США, що не залежить від російського природного газу, за даними Нью-Йоркської товарної біржі, становить 3,9 долара за 1 MMBtu (мільйона британських умовних одиниць тепла) або близько 148 доларів за 1000 кубометрів.

Що загрожує Україні

Вітчизняний біржовий ринок також відреагував зростанням цін на природний газ.

Так, якщо 10 грудня середньозважена ціна «блакитного палива» за передоплатою на Українській енергетичній біржі становила 36 436 гривень із ПДВ за 1000 кубометрів, то 15 грудня ціна зросла до 41 537 гривень.

Загалом з листопада 2020 року ціна імпортного газу для України зросла вчетверо — зі 182 до 730 доларів за 1000 кубометрів.

Чергове подорожчання газу загрожує новим підвищенням тарифів на газ. Втім, ініційований президентом Володимиром Зеленським Меморандум між КМУ, «Нафтогазом» та місцевою владою гарантує українцям дешевий газ та стабільний тариф на опалення.

Проте в ряді міст влада вже прийняла нові підвищені тарифи, навіть у столиці. Щоправда, пообіцяли, що населення платитиме за опалення за старими тарифами.

Проте зі зростанням тарифу та ринкових цін на газ українцям загрожує зростання цін на практично всі товари та послуги, які використовують природний газ.