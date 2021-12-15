Придется раскошелиться: сколько денег уйдет на новогодний стол (инфографика)

Праздничное застолье без особых деликатесов на одного человека может обойтись около 460 гривен

Новогодние праздники — уже совсем рядом! И пока украинцы сверяются с календарем выходных и планируют свой образ для праздничной ночи, многие все же озабочены тем, сколько денег придется отдать за новогодний стол.

"Телеграф" решил помочь и оформил стоимость главных продуктов в красочную инфографику.

Начнем с того, что полную информацию по средней стоимости застолья на Новый год посчитали специалисты Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

В целом, украинцам следует быть готовым выложить из кармана немаленькую сумму — минимум 1845 гривен. И это в случае, если празднование обходится без различных кулинарных изысков.

Чуть дороже, около 2325 гривен, будет стоить новогодний стол при добавлении деликатесов.

Основные блюда

Уже много лет подряд большинство украинских семей не могут в Новый год без традиционного салата "Оливье". С учетом поднявшихся цен на продукты, теперь трехкилограммовый тазик такого блюда будет стоить почти 200 гривен.

Не менее знаменитая "Селедка под шубой", казалась бы, должна быть более бюджетным блюдом. Однако за 1,5 кг этого салата следует быть готовым отдать чуть более 121 гривны.

Не обходится праздничный стол и без нарезки. Если брать по минимуму, то за палку салями заплатим около 100 гривен, за 300-граммовый кусок сыра — еще 75 гривен.

Не забудем про мандарины. В среднем это ассоциирующееся с Новым годом лакомство можно купить за 35-40 грн/кг.

Ну и какое же вслушивание в бой курантов без бокала шампанского? В преддверии праздников многие продовольственные сети начали снижать цены, поэтому неплохую "шипучку" вполне можно найти за 109 гривен/бутылка.

С более подробным разбором цен на продукты можно ознакомиться в инфографике "Телеграфа":

Новогодний стол-2022

Если же вы интересуетесь не только стандартным набором блюд на новогодний стол, то можете попробовать приготовить простейшую, но весьма вкусную закуску из крабовых палочек — "елочные шарики". Также мы рассказывали, какие продукты нужны на воистину "царский рулет", который покорит не только ваших домашних, но и всех гостей.