Доведеться розщедритися: скільки грошей піде на новорічний стіл (інфографіка)

Святкове застілля без особливих делікатесів на одну людину може коштувати близько 460 гривень

Новорічні свята вже зовсім поруч! І поки українці звіряються з календарем вихідних і планують свій образ для святкової ночі, чимало й тих, хто стурбований тим, скільки грошей доведеться віддати за новорічний стіл.

"Телеграф" вирішив допомогти та оформив вартість головних продуктів у яскраву інфографіку.

Почнемо з того, що повну інформацію про середню вартість застілля на Новий рік порахували фахівці Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки".

Загалом українцям слід бути готовим викласти з кишені чималу суму — щонайменше 1845 гривень. І це у випадку, якщо святкування обходиться без різноманітних кулінарних вишукувань.

Трохи дорожче, близько 2325 гривень, коштуватиме новорічний стіл при додаванні делікатесів.

Основні страви

Вже багато років поспіль більшість українських сімей не можуть у Новий рік без традиційного салату "Олів’є". Із урахуванням підвищення цін на продукти тепер трикілограмовий тазик такої страви коштуватиме майже 200 гривень.

Не менш знаменитий "Оселедець під шубою", здавалося б, повинна бути більш бюджетною стравою. Проте за 1,5 кг цього салату слід бути готовим віддати понад 121 грн.

Не обходиться святковий стіл і без нарізки. Якщо брати щонайменше, то за ціпок салямі заплатимо близько 100 гривень, за 300-грамовий шматок сиру — ще 75 гривень.

Не забуваймо про мандарини. У середньому ці ласощі, які асоціюються з Новим роком, можна купити за 35-40 грн/кг.

Ну і яке ж вслуховування у бій курантів без келиха шампанського? Напередодні свят багато продовольчих мереж почали знижувати ціни, тому непогану "шипучку" цілком можна знайти за 109 гривень/пляшка.

Із докладнішим розбором цін на продукти можна ознайомитися в інфографіці "Телеграфа":

Новорічний стіл-2022

Якщо ж ви цікавитеся не тільки стандартним набором страв на новорічний стіл, то можете спробувати приготувати найпростішу, але дуже смачну закуску з крабових паличок — "ялинкові кульки". Також ми розповідали, які продукти потрібні на "царський рулет", котрий підкорить не тільки ваших домашніх, але і всіх гостей.