З тазиком "Олів’є", але без делікатесів: скільки коштуватиме святковий стіл на Новий рік
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Найбюджетніший варіант новорічного столу порівняний із місячною мінімальною пенсією в Україні
Святкування нового 2022 року обійдеться українцям у копієчку. Навіть без делікатесів новорічний стіл для звичайної сім’ї з чотирьох осіб, які спробують максимально заощадити, не буде дешевшим за 1844 грн.
Такого висновку дійшли в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".
Його директор Юрій Лупенко каже, що порівняно з минулим роком новорічні страви подорожчали майже на 11%, а м’ясо — на 25%.
Середньостатистичний стіл українців, продовжують вчені, коштуватиме близько 2674 грн. Це за умови, що на столі будуть такі страви:
- традиційні новорічні салати;
- риба та м’ясо;
- овочі та фрукти;
- хліб та кондитерські вироби;
- напої;
- червона ікра.
Цікаво, що "тазик" салату "Олів’є" вагою 3 кг, згідно з підрахунками цін на його інгредієнти, коштуватиме майже 200 грн.
"Оселедець під шубою" коштуватиме 120 грн (1,5 кг), а 2,5 кг м’яса — майже 500 грн. Делікатеси — 120 г червоної ікри та 200 г риби — вийдуть майже стільки ж.
Варто враховувати, що такий підрахунок зробили виходячи із середніх цін на продукти у Києві та з урахуванням бюджетних марок. Природно, для тих, хто хоче увійти у 2022-й із шиком, вартість новорічного столу може бути куди вищою.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що новорічні свята подарують українцям три додаткові вихідні.
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