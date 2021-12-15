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З тазиком "Олів’є", але без делікатесів: скільки коштуватиме святковий стіл на Новий рік

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Українцям потрібно понад 2000 грн, щоб відсвяткувати Новий рік у сімейному колі Новина оновлена 15 грудня 2021, 07:53
Українцям потрібно понад 2000 грн, щоб відсвяткувати Новий рік у сімейному колі

Найбюджетніший варіант новорічного столу порівняний із місячною мінімальною пенсією в Україні

Святкування нового 2022 року обійдеться українцям у копієчку. Навіть без делікатесів новорічний стіл для звичайної сім’ї з чотирьох осіб, які спробують максимально заощадити, не буде дешевшим за 1844 грн.

Такого висновку дійшли в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Його директор Юрій Лупенко каже, що порівняно з минулим роком новорічні страви подорожчали майже на 11%, а м’ясо — на 25%.

Середньостатистичний стіл українців, продовжують вчені, коштуватиме близько 2674 грн. Це за умови, що на столі будуть такі страви:

  • традиційні новорічні салати;
  • риба та м’ясо;
  • овочі та фрукти;
  • хліб та кондитерські вироби;
  • напої;
  • червона ікра.

Цікаво, що "тазик" салату "Олів’є" вагою 3 кг, згідно з підрахунками цін на його інгредієнти, коштуватиме майже 200 грн.

"Оселедець під шубою" коштуватиме 120 грн (1,5 кг), а 2,5 кг м’яса — майже 500 грн. Делікатеси — 120 г червоної ікри та 200 г риби — вийдуть майже стільки ж.

Варто враховувати, що такий підрахунок зробили виходячи із середніх цін на продукти у Києві та з урахуванням бюджетних марок. Природно, для тих, хто хоче увійти у 2022-й із шиком, вартість новорічного столу може бути куди вищою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що новорічні свята подарують українцям три додаткові вихідні.

Теги:
#Свято #Ціни #Продукти #Новий рік
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