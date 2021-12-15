Вишукана закуска "Царський рулет" на Новий рік: простий та швидкий рецепт

В цю закуску входить всього 5 простих продуктів, а приготування займає менше 30 хвилин

Приготування страв на новорічний стіл — це трудомісткий процес, який часто у господинь займає цілий день. Але порятунок від цього є — прості закуски, які за смаком не поступаються жодній іншій страві. Ми вже розповідали про "Ялинкові кульки", а тепер здивуємо "Царським рулетом" на швидку руку.

Рецепт салату-закуски з червоною рибою опублікував Youtube-канал "Зі смаком".

Інгредієнти

Риба червона слабосолона (обирайте на власний розсуд) — 200 г

Картопля відварена — 3 шт.

Морква відварена — 2 шт.

Яйця відварені — 3 шт.

Майонез — 100 г

Сіль — на смак

Приготування

Овочі для приготування "Царського рулету" мають бути заздалегідь відварені, охолоджені та очищені. Їх слід подрібнити на тертці. Яйця також очищуємо і тремо на тертку. Червону рибу нарізаємо скибочками. Для формування рулету потрібен листок пергаментного паперу. На нього шарами викладаємо моркву, картоплю, яйця — кожен з цих шарів промазуємо майонезом, або ж сметаною. Останніми викладаємо скибочки червоної риби та акуратно згортаємо викладені шари у рулет. "Царський рулет" до новорічного столу готовий! Залишилося лише розрізати його на порційні шматочки й прикрасьте на власний розсуд.

Відеорецепт

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати неймовірно смачну новорічну закуску "Грибочки", на приготування якої піде всього 15 хвилин.