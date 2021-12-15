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Вишукана закуска "Царський рулет" на Новий рік: простий та швидкий рецепт

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
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Салат-закуска "Царський рулет" стане прикрасою вашого столу
Салат-закуска "Царський рулет" стане прикрасою вашого столу

В цю закуску входить всього 5 простих продуктів, а приготування займає менше 30 хвилин

Приготування страв на новорічний стіл — це трудомісткий процес, який часто у господинь займає цілий день. Але порятунок від цього є — прості закуски, які за смаком не поступаються жодній іншій страві. Ми вже розповідали про "Ялинкові кульки", а тепер здивуємо "Царським рулетом" на швидку руку. 

Рецепт салату-закуски з червоною рибою опублікував Youtube-канал "Зі смаком".

Інгредієнти

  • Риба червона слабосолона (обирайте на власний розсуд) — 200 г
  • Картопля відварена — 3 шт.
  • Морква відварена — 2 шт.
  • Яйця відварені — 3 шт.
  • Майонез — 100 г
  • Сіль — на смак

Приготування

  1. Овочі для приготування "Царського рулету" мають бути заздалегідь відварені, охолоджені та очищені. Їх слід подрібнити на тертці.
  2. Яйця також очищуємо і тремо на тертку.
  3. Червону рибу нарізаємо скибочками.
  4. Для формування рулету потрібен листок пергаментного паперу. На нього шарами викладаємо моркву, картоплю, яйця — кожен з цих шарів промазуємо майонезом, або ж сметаною.
  5. Останніми викладаємо скибочки червоної риби та акуратно згортаємо викладені шари у рулет.
  6. "Царський рулет" до новорічного столу готовий! Залишилося лише розрізати його на порційні шматочки й прикрасьте на власний розсуд.

Відеорецепт

Раніше "Телеграф" повідомляв, як приготувати неймовірно смачну новорічну закуску "Грибочки", на приготування якої піде всього 15 хвилин.

Теги:
#Рецепт #Салат #Новий рік #Закуска
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