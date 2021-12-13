У чому зустрічати Новий рік: найкращі ідеї для образів, які дозволять почуватися королевою вечора

Найкраще вбрання для зустрічі Нового року — те, яке підкреслить вашу фігуру

Багато дівчат турбуються про те, в якому вбранні зустрічати Новий рік, який зробити манікюр та макіяж.

Стиліст Тетяна Базлова на своїй сторінці в Instagram зазначає, що до вбрання для зустрічі Нового 2022 року – чорного водяного тигра – варто додати речі таки кольорів: синій, червоний, зелений, жовтий, білий та золотий. Вона також зазначає, що не менш важливо, щоб вбрання підходило до вашої зовнішності і допомагало у створенні святкового настрою.

За словами модного експерта, актуальними у новорічну ніч будуть:

Сукня-піджак.

Костюм у класичному або піжамному стилі (оксамит, атлас, шовк).

Прозорі тканини або органза у блузах, сукнях, штанах.

Оксамитова сукня.

Сукня-комбінація.

Акцентна спідниця або штани у поєднанні з більш спокійним верхом.

Акцентний плечовий виріб у поєднанні з базовим низом.

Сукня в паєтках.

Приклади того, як таке вбрання виглядатиме у різних образах, стиліст показала на фото:

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, яке вбрання для зустрічі Нового року жінки обирали під час існування СРСР. Незважаючи на те, що найчастіше святкування проходили в домашній обстановці, дівчата та жінки наслідували моду, яку диктували героїні радянських фільмів, і намагалися одягати свої найкращі сукні.