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У чому зустрічати Новий рік: найкращі ідеї для образів, які дозволять почуватися королевою вечора

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Яку сукню вибрати для новорічної ночі 2022 Новина оновлена 13 грудня 2021, 21:12
Яку сукню вибрати для новорічної ночі 2022

Найкраще вбрання для зустрічі Нового року — те, яке підкреслить вашу фігуру

Багато дівчат турбуються про те, в якому вбранні зустрічати Новий рік, який зробити манікюр та макіяж.

Стиліст Тетяна Базлова на своїй сторінці в Instagram зазначає, що до вбрання для зустрічі Нового 2022 року – чорного водяного тигра – варто додати речі таки кольорів: синій, червоний, зелений, жовтий, білий та золотий. Вона також зазначає, що не менш важливо, щоб вбрання підходило до вашої зовнішності і допомагало у створенні святкового настрою.

За словами модного експерта, актуальними у новорічну ніч будуть:

  • Сукня-піджак.
  • Костюм у класичному або піжамному стилі (оксамит, атлас, шовк).
  • Прозорі тканини або органза у блузах, сукнях, штанах.
  • Оксамитова сукня.
  • Сукня-комбінація.
  • Акцентна спідниця або штани у поєднанні з більш спокійним верхом.
  • Акцентний плечовий виріб у поєднанні з базовим низом.
  • Сукня в паєтках.

Приклади того, як таке вбрання виглядатиме у різних образах, стиліст показала на фото:

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав, яке вбрання для зустрічі Нового року жінки обирали під час існування СРСР. Незважаючи на те, що найчастіше святкування проходили в домашній обстановці, дівчата та жінки наслідували моду, яку диктували героїні радянських фільмів, і намагалися одягати свої найкращі сукні.

Теги:
#Мода #Стиль #Новий рік #Рік Чорного Водяного Тигра
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