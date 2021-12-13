"Ялинкові кульки" за 10 хвилин: рецепт лінивої закуски на Новий рік з крабових паличок

Закуски для свята готувати дуже просто і вони обов’язково стануть прикрасою столу

Новорічний стіл неможливо уявити без простих у приготуванні закусок. Так, можна приготувати три види сирних канапе, на які ви витратите не більше 15 хвилин, традиційний салат "Оселедець під шубою" можна замінити ролами, а супершвидкий рецепт закуски "Грибочки" точно не залишить нікого байдужим. Ще одним варіантом швидкої в приготуванні та красивої закуски стануть "Ялинкові кульки".

Рецептом оригінальної та смачної страви поділилася кулінарний блогер Катя Тупицька, також відома під нікнеймом katyamull.

Інгредієнти:

150 г крабових паличок

150 г плавленого сиру;

1 відварене яйце;

2 зубчики часнику;

2 ст. л майонезу;

кріп.

Приготування:

Крабові палички, плавлений сир, яйце, часник натираємо на дрібній тертці, додаємо майонез і добре перемішуємо. Кріп дрібно нарізаємо. Формуємо кульки із суміші та обвалюємо їх у кропі.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату "Новорічна карусель" із корейською морквою, який викладають шарами. Для приготування цієї страви не потрібні особливі кулінарні навички.