"Ялинкові кульки" за 10 хвилин: рецепт лінивої закуски на Новий рік з крабових паличок
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Закуски для свята готувати дуже просто і вони обов’язково стануть прикрасою столу
Новорічний стіл неможливо уявити без простих у приготуванні закусок. Так, можна приготувати три види сирних канапе, на які ви витратите не більше 15 хвилин, традиційний салат "Оселедець під шубою" можна замінити ролами, а супершвидкий рецепт закуски "Грибочки" точно не залишить нікого байдужим. Ще одним варіантом швидкої в приготуванні та красивої закуски стануть "Ялинкові кульки".
Рецептом оригінальної та смачної страви поділилася кулінарний блогер Катя Тупицька, також відома під нікнеймом katyamull.
Інгредієнти:
- 150 г крабових паличок
- 150 г плавленого сиру;
- 1 відварене яйце;
- 2 зубчики часнику;
- 2 ст. л майонезу;
- кріп.
Приготування:
- Крабові палички, плавлений сир, яйце, часник натираємо на дрібній тертці, додаємо майонез і добре перемішуємо.
- Кріп дрібно нарізаємо.
- Формуємо кульки із суміші та обвалюємо їх у кропі.
Відеорецепт:
Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату "Новорічна карусель" із корейською морквою, який викладають шарами. Для приготування цієї страви не потрібні особливі кулінарні навички.
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