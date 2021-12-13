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"Ялинкові кульки" за 10 хвилин: рецепт лінивої закуски на Новий рік з крабових паличок

Автор
Тетяна Веремєєва Тетяна Веремєєва
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Закуска для новорічного столу Новина оновлена 13 грудня 2021, 14:33
Закуска для новорічного столу

Закуски для свята готувати дуже просто і вони обов’язково стануть прикрасою столу

Новорічний стіл неможливо уявити без простих у приготуванні закусок. Так, можна приготувати три види сирних канапе, на які ви витратите не більше 15 хвилин, традиційний салат "Оселедець під шубою" можна замінити ролами, а супершвидкий рецепт закуски "Грибочки" точно не залишить нікого байдужим. Ще одним варіантом швидкої в приготуванні та красивої закуски стануть "Ялинкові кульки".

Рецептом оригінальної та смачної страви поділилася кулінарний блогер Катя Тупицька, також відома під нікнеймом katyamull.

Інгредієнти:

  • 150 г крабових паличок
  • 150 г плавленого сиру;
  • 1 відварене яйце;
  • 2 зубчики часнику;
  • 2 ст. л майонезу;
  • кріп.

Приготування:

  1. Крабові палички, плавлений сир, яйце, часник натираємо на дрібній тертці, додаємо майонез і добре перемішуємо.
  2. Кріп дрібно нарізаємо.
  3. Формуємо кульки із суміші та обвалюємо їх у кропі.

Відеорецепт:

Раніше "Телеграф" ділився рецептом салату "Новорічна карусель" із корейською морквою, який викладають шарами. Для приготування цієї страви не потрібні особливі кулінарні навички.

Теги:
#Рецепти #Новий рік #Закуска
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