Дешевому хлебу быть? Кабмин придумал, как избежать подорожания продуктов

В Кабмине приняли постановление, с помощью которого в Украине будут сдерживать резкий рост цен на продукты первой необходимости

Минувший год запомнится подорожанием продуктов — во всем мире продовольствие выросло в цене примерно на треть. В Украине же резким подорожанием отличились подсолнечное масло и яйца.

В самом же конце 2021 года во Всеукраинской ассоциации пекарей заявили, что украинцам может грозить дефицит хлеба и мучных изделий из-за высоких цен на природный газ.

В Кабинете министров Украины услышали просьбу о помощи производственников и 30 декабря приняли постановление №1432, которым ввели меры по улучшению ситуации на рынке хлеба и хлебобулочных изделий.

Что предлагает Кабмин

Постановление правительства, принятое в предпоследний день прошлого года, состоит всего из двух пунктов. Первым из них предлагается включить батон и подсолнечное масло в перечень социально значимых товаров, утвержденный в апреле 2020 года.

Тогда своим постановлением №341 Кабмин утвердил список социально значимых товаров и товаров противоэпидемиологического назначения, на которые государство имело право декларировать изменения розничных цен.

Читайте также: Категория Потребитель Украинцы столкнутся с дефицитом молочки в 2022 году: в чем причина Пока производители и переработчики молока спорят, на кого переложить убытки, производство молочки может остановиться

Кроме батона и подсолнечного масла в этот перечень входят еще порядка 15 товарных позиций, в том числе сахар, гречневая крупа, мука, молоко, бензин и природный газ.

Вторым пунктом постановления Кабмин ограничивает торговую надбавку на хлеб и батон в 10%, включением соответствующего пункта в постановление правительства №1236 от 9 декабря 2020 года.

Также производители будут вынуждены сообщать заранее о повышении цен на батоны и подсолнечное масло.

Дешевый газ для хлеба и гречки

Другим направлением помощи производителям становится дешевый газ, правда, в данном случае Кабмин не обещает недорогое топливо, а просто ограничивает торговую надбавку.

Так, постановление КМУ №1435 от того же 30 декабря 2021 года устанавливает предельную торговую надбавку на природный газ украинской добычи в 24% при поставке топлива производителям пшеничной муки высшего сорта, молока пастеризованного жирностью в 2,5%, ржаного и пшеничного хлеба, яиц, курятины, батонов и подсолнечного масла.

Интересно, что самую низкую надбавку к цене украинского природного газа, всего 1%, получат производители гречневой крупы.

В будущем году украинцам обещают рост цен на все основные продукты питания, прежде всего хлеб, некоторые крупы, сахар, овощи, молоко и мясо.