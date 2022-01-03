Укр

Дешевому хлебу быть? Кабмин придумал, как избежать подорожания продуктов

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
128
Почем украинцы будут брать хлеб в 2022 году Новость обновлена 03 января 2022, 15:41
Почем украинцы будут брать хлеб в 2022 году

В Кабмине приняли постановление, с помощью которого в Украине будут сдерживать резкий рост цен на продукты первой необходимости

Минувший год запомнится подорожанием продуктов — во всем мире продовольствие выросло в цене примерно на треть. В Украине же резким подорожанием отличились подсолнечное масло и яйца.

В самом же конце 2021 года во Всеукраинской ассоциации пекарей заявили, что украинцам может грозить дефицит хлеба и мучных изделий из-за высоких цен на природный газ.

В Кабинете министров Украины услышали просьбу о помощи производственников и 30 декабря приняли постановление №1432, которым ввели меры по улучшению ситуации на рынке хлеба и хлебобулочных изделий.

Что предлагает Кабмин

Постановление правительства, принятое в предпоследний день прошлого года, состоит всего из двух пунктов. Первым из них предлагается включить батон и подсолнечное масло в перечень социально значимых товаров, утвержденный в апреле 2020 года.

Тогда своим постановлением №341 Кабмин утвердил список социально значимых товаров и товаров противоэпидемиологического назначения, на которые государство имело право декларировать изменения розничных цен.

Кроме батона и подсолнечного масла в этот перечень входят еще порядка 15 товарных позиций, в том числе сахар, гречневая крупа, мука, молоко, бензин и природный газ.

Вторым пунктом постановления Кабмин ограничивает торговую надбавку на хлеб и батон в 10%, включением соответствующего пункта в постановление правительства №1236 от 9 декабря 2020 года.

Также производители будут вынуждены сообщать заранее о повышении цен на батоны и подсолнечное масло.

Дешевый газ для хлеба и гречки

Другим направлением помощи производителям становится дешевый газ, правда, в данном случае Кабмин не обещает недорогое топливо, а просто ограничивает торговую надбавку.

Так, постановление КМУ №1435 от того же 30 декабря 2021 года устанавливает предельную торговую надбавку на природный газ украинской добычи в 24% при поставке топлива производителям пшеничной муки высшего сорта, молока пастеризованного жирностью в 2,5%, ржаного и пшеничного хлеба, яиц, курятины, батонов и подсолнечного масла.

Интересно, что самую низкую надбавку к цене украинского природного газа, всего 1%, получат производители гречневой крупы.

В будущем году украинцам обещают рост цен на все основные продукты питания, прежде всего хлеб, некоторые крупы, сахар, овощи, молоко и мясо.

Теги:
#Продукты #Хлеб #КМУ #Рост цен
Как оказалось, некоторые люди пришли на съемку не по приглашению, а по приказу
Общество
Украинцы с гневом набросились на Героя Украины, засветившегося на новогоднем поздравлении Зеленского: мнения в сети разделились
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Как оказалось, некоторые люди пришли на съемку не по приглашению, а по приказу
Украинцы с гневом набросились на Героя Украины, засветившегося на новогоднем поздравлении Зеленского: мнения в сети разделились
Дата публикации
Категория
Роман Цимбалюк проработал в Москве 10 лет
“Уничтожат, как бешеных псов": последний украинский корреспондент покинул РФ после угроз
Дата публикации
Категория
Почем украинцы будут брать хлеб в 2022 году
Дешевому хлебу быть? Кабмин придумал, как избежать подорожания продуктов
Дата публикации
Категория
Градинар — известный поклонник "русского мира" на Одесчине
"Запаковать и отправить в Россию": на Одесчине депутат поздравил с Новым годом на фоне Путина (фото)
Дата публикации
Категория
Другие команды столкнулись с авариями, непросто было и нашим спортсменам
"Были аварии, все было": Украина на ралли "Дакар-2022" столкнулась с трудностями в пустыне (фото)