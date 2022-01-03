Дешевому хлебу быть? Кабмин придумал, как избежать подорожания продуктов
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В Кабмине приняли постановление, с помощью которого в Украине будут сдерживать резкий рост цен на продукты первой необходимости
Минувший год запомнится подорожанием продуктов — во всем мире продовольствие выросло в цене примерно на треть. В Украине же резким подорожанием отличились подсолнечное масло и яйца.
В самом же конце 2021 года во Всеукраинской ассоциации пекарей заявили, что украинцам может грозить дефицит хлеба и мучных изделий из-за высоких цен на природный газ.
В Кабинете министров Украины услышали просьбу о помощи производственников и 30 декабря приняли постановление №1432, которым ввели меры по улучшению ситуации на рынке хлеба и хлебобулочных изделий.
Что предлагает Кабмин
Постановление правительства, принятое в предпоследний день прошлого года, состоит всего из двух пунктов. Первым из них предлагается включить батон и подсолнечное масло в перечень социально значимых товаров, утвержденный в апреле 2020 года.
Тогда своим постановлением №341 Кабмин утвердил список социально значимых товаров и товаров противоэпидемиологического назначения, на которые государство имело право декларировать изменения розничных цен.
Кроме батона и подсолнечного масла в этот перечень входят еще порядка 15 товарных позиций, в том числе сахар, гречневая крупа, мука, молоко, бензин и природный газ.
Вторым пунктом постановления Кабмин ограничивает торговую надбавку на хлеб и батон в 10%, включением соответствующего пункта в постановление правительства №1236 от 9 декабря 2020 года.
Также производители будут вынуждены сообщать заранее о повышении цен на батоны и подсолнечное масло.
Дешевый газ для хлеба и гречки
Другим направлением помощи производителям становится дешевый газ, правда, в данном случае Кабмин не обещает недорогое топливо, а просто ограничивает торговую надбавку.
Так, постановление КМУ №1435 от того же 30 декабря 2021 года устанавливает предельную торговую надбавку на природный газ украинской добычи в 24% при поставке топлива производителям пшеничной муки высшего сорта, молока пастеризованного жирностью в 2,5%, ржаного и пшеничного хлеба, яиц, курятины, батонов и подсолнечного масла.
Интересно, что самую низкую надбавку к цене украинского природного газа, всего 1%, получат производители гречневой крупы.
В будущем году украинцам обещают рост цен на все основные продукты питания, прежде всего хлеб, некоторые крупы, сахар, овощи, молоко и мясо.
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