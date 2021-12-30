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Украинцы столкнутся с дефицитом молочки в 2022 году: в чем причина

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Молочной продукции в 2022 году может стать значительно меньше Новость обновлена 30 декабря 2021, 18:41
Молочной продукции в 2022 году может стать значительно меньше

Пока производители и переработчики молока спорят, на кого переложить убытки, производство молочки может остановиться

Очередной рекордный рост цен на природный газ, случившийся в декабре, грозит остановкой целых отраслей отечественной промышленности, в числе которых – пищевая. Вслед за нехваткой хлеба вызванной проблемами в отрасли из-за цен на энергоресурсы, об опасности остановки заводов заговорили и производители молочной продукции.

Так, руководитель группы компаний "Молочный альянс"на своей странице в Facebook Сергей Вовченко заявил, что производство молочной продукции в Украине стало убыточным. Причины тому:

  • рост цен на газ для промышленности за год почти в 10 раз, с 5,5 грн за 1 кубометр до 50 грн;
  • подорожание электроэнергии в 2,5 раза;
  • рост цен на упаковку на 42% и на 25% на сырье – молоко.

При этом рост цен на молочную продукцию, по словам Вовченко, составил всего 7%, что ведет к убыткам в десятки миллионов гривен ежемесячно.

В качестве альтернативы Вовченко обратился к производителям молока с предложением снизить на несколько процентов цену на продукцию для предприятий перерабатывающей промышленности. На сегодня же эти цены на треть выше чем в соседней Польше.

Впрочем, в Ассоциации производителей молока не пришли в восторг от данного заявления, отметив, что они сами находятся в аналогичной ситуации прямых убытков, по причине:

  • подорожания минеральных удобрений в текущем году втрое и ростом стоимости их транспортировки железной дорогой в 5 раз;
  • роста цен на корм для крупного рогатого скота на 40-50% и ветеринарные препараты на 25%.

Все это ведет к убыточности работы производителей молока, заявили в Ассоциации. И добавили, что готовы обсуждать способы выхода из кризиса вместе с молокоперерабатывающими предприятиями, но весьма "осторожно".

Как предсказывал "Телеграф", рост цен на природный газ приведет к росту цен практически на все товары и услуги – от хлеба до зимних овощей и грибов.

Теги:
#Молоко #Цена на газ #Рост цен
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