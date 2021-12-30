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Українці зіштовхнуться з дефіцитом молочки у 2022 році: у чому причина

Автор
Микита Синицін Микита Синицін
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Молочної продукції у 2022 році може стати значно менше Новина оновлена 30 грудня 2021, 18:41
Молочної продукції у 2022 році може стати значно менше

Поки виробники та переробники молока сперечаються, на кого перекласти збитки, виробництво молочки може зупинитися

Чергове рекордне зростання цін на природний газ, що сталося у грудні, загрожує зупинкою цілих галузей вітчизняної промисловості, серед яких – харчова. Після нестачі хліба викликаної проблемами в галузі через ціни на енергоресурси, про небезпеку зупинки заводів заговорили і виробники молочної продукції.

Так, керівник групи компаній "Молочний альянс" на своїй сторінці у Facebook Сергій Вовченко заявив, що виробництво молочної продукції в Україні стало збитковим. Причини цього:

  • зростання цін на газ для промисловості за рік майже у 10 разів, з 5,5 грн. за 1 кубометр до 50 грн.;
  • подорожчання електроенергії у 2,5 рази;
  • зростання цін на упаковку на 42% та на 25% на сировину – молоко.

При цьому зростання цін на молочну продукцію, за словами Вовченка, склало всього 7%, що веде до збитків у десятки мільйонів гривень щомісяця.

У якості альтернативи Вовченко звернувся до виробників молока з пропозицією знизити на кілька відсотків ціну на продукцію для підприємств переробної промисловості. На сьогодні ці ціни на третину вищі ніж у сусідній Польщі.

Втім, в Асоціації виробників молока не прийшли в захват від цієї заяви, зазначивши, що вони самі перебувають в аналогічній ситуації прямих збитків через:

  • подорожчання мінеральних добрив у поточному році втричі та зростання вартості їх транспортування залізницею у 5 разів;
  • зростання цін на корм для великої рогатої худоби на 40-50% та ветеринарні препарати на 25%.

Все це призводить до збитковості роботи виробників молока, заявили в Асоціації. І додали, що готові обговорювати способи виходу із кризи разом із молокопереробними підприємствами, але дуже "обережно".

Як передбачав "Телеграф", зростання цін на природний газ призведе до зростання цін практично на всі товари та послуги — від хліба до зимових овочів та грибів.

Теги:
#Молоко #Ціна на газ #Зростання цін
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