Україна може залишитися без хліба у 2022 році: експерти назвали причину

Деякі бізнесмени будуть змушені скоротити хлібне виробництво до мінімуму

У 2022 році українці можуть зіткнутися з дефіцитом хліба та інших борошняних виробів на прилавках вітчизняних магазинів. Насамперед на це впливають високі ціни на газ, які "Нафтогаз" виставив для виробничих потреб.

Позицію бізнесменів цієї галузі висловив президент Всеукраїнської Асоціації пекарів Юрій Дученко, повідомляє "Дело".

В чому проблема?

За його словами, за останній рік вартість енергоносіїв на внутрішньому ринку зросла у понад десять разів. Наразі "Нафтогаз" запитує з виробництв оплату у розмірі 65-75 тисяч грн/тисяча кубометрів.

Також Дученко наголосив, що на процес хлібовиробництва впливають і інші фактори, наприклад вартість інших продуктів (борошно, яйця тощо). Подорожчала й електроенергія, також підвищили прожитковий мінімум.

За словами фахівця, такими темпами виробництво хліба в Україні стає незворотно збитковим.

Це підтверджує і Олександр Васильченко, який очолює раду об’єднання "Укрхлібпром". Він каже, що зараз близько 20-25% вартості кінцевого продукту (тобто буханця хліба) йде на оплату енергоносіїв. Раніше ця частка становила лише 10-12%.

Якщо так і продовжиться, прогнозує Васильченко, хлібовиробна галузь швидко почне втрачати співробітників та дрібних бізнесменів загалом.

Представники компанії "Сумська паляниця" погоджуються з колегами щодо вельми похмурих прогнозів на найближче майбутнє. Цілком імовірно, вже в першому кварталі 2022 року деякі хлібозаводи по Україні почнуть закриватися.

Чи варто чекати на підвищення цін?

Імовірність того, що буханець хліба та інші борошняні вироби знову "стрибнуть" у ціні — дуже ймовірна. Проте зараз торговельні мережі не дозволяють змінювати вартість вищу, ніж на 5% на місяць. Виробники говорять про необхідність подорожчання кінцевих продуктів на всі 30%.

Втім, поки це неможливо, вартість хліба зростатиме потроху. Представники галузі ж звернулися до влади для зниження цін на енергоносії, щоби виробництво перестало бути збитковим.

Зазначимо, що днями через високі ціни на газ значна частина українських фірм, які забезпечують ринок солодощами, зупинили роботу. До них входять такі гіганти як "Roshen" та "АВК".

Нагадаємо, що певне подорожчання хліба та інших популярних серед українців продуктів уже анонсували на січень 2022 року.

При цьому проблеми з покупкою хлібобулочних виробів у нашій країні є далеко не перший місяць. Про непідйомність купівлі цього товару свідчить і скандально відоме відео із заходів до Дня пам’яті жертв голодоморів, де пенсіонер їв хліб, взятий із пам’ятника загиблим.