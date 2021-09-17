Рус

Не відмовляйтеся від хліба: дієтолог розповіла, кому можна їсти глютен

Автор
Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
35
Глютен шкідливий далеко не всім Новина оновлена 17 вересня 2021, 10:49
Глютен шкідливий далеко не всім

Не бійтеся зрідка дозволяти собі випічку.

Про шкоду глютену не чула, напевно, тільки людина, яка не користується інтернетом. Часто в мережі можна зустріти інформацію про неймовірну "небезпеку" хліба, булочок і зернових. Чи так це насправді і чи дійсно не можна вживати глютен, розбираємося з дієтологом.

Як розповіла в інтерв’ю "Телеграфу" терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста, глютен не можна вживати лише дуже маленькому відсотку людей, у яких є глютенова непереносимість. За різними даними, це від 1% до 5% населення. Всім іншим умовно здоровим людям, у яких немає проблем з кишківником і його аутоімунних захворювань, глютен вживати можна.

При цьому дієтолог зазначає, що є хліб і булки вживати хоч і можна, але не варто робити це по 3 рази на день. Розбавляйте свій раціон гречкою, яка не містить глютен, рисом.

Повний текст інтерв’ю з дієтологом Тетяною Лакустою читайте на "Телеграфі".

Раніше дієтолог також називала основні помилки у харчуванні в українців. За її словами, наше населення вживає занадто багато солі і мало овочів.

У виборах в Держдуму РФ візьмуть участь жителі окупованих територій України
Новини Росії
У Росії стартували вибори в Держдуму - як вони будуть проходити і чим важливі для України
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
У виборах в Держдуму РФ візьмуть участь жителі окупованих територій України
У Росії стартували вибори в Держдуму - як вони будуть проходити і чим важливі для України
Дата публікації
Категорія
Бійці Талібану в Хайратане
Криза і відчуття безнадійності: як живе Афганістан через місяць після захоплення влади "Талібаном"
Дата публікації
Категорія
Завдяки власним запасам США не страждають від газової монополії РФ
"Там, де немає Кремля": у США природний газ в рази дешевший аніж в Європі
Дата публікації
Категорія
Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов
Безпорадність або холодний розрахунок? Чому "Слуга народу" вирішила здатися без бою на виборах мера Харкова
Дата публікації
Категорія
Тетяна Лакуста
Дозволяйте собі улюблену їжу, навіть якщо вона шкідлива, — дієтолог Тетяна Лакуста