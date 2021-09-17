Не відмовляйтеся від хліба: дієтолог розповіла, кому можна їсти глютен

Не бійтеся зрідка дозволяти собі випічку.

Про шкоду глютену не чула, напевно, тільки людина, яка не користується інтернетом. Часто в мережі можна зустріти інформацію про неймовірну "небезпеку" хліба, булочок і зернових. Чи так це насправді і чи дійсно не можна вживати глютен, розбираємося з дієтологом.

Як розповіла в інтерв’ю "Телеграфу" терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста, глютен не можна вживати лише дуже маленькому відсотку людей, у яких є глютенова непереносимість. За різними даними, це від 1% до 5% населення. Всім іншим умовно здоровим людям, у яких немає проблем з кишківником і його аутоімунних захворювань, глютен вживати можна.

Читайте також: Категорія Lifestyle Дієтолог розповіла, як уникнути переїдання За словами дієтолога, не можна пропускати прийоми їжі.

При цьому дієтолог зазначає, що є хліб і булки вживати хоч і можна, але не варто робити це по 3 рази на день. Розбавляйте свій раціон гречкою, яка не містить глютен, рисом.

Повний текст інтерв’ю з дієтологом Тетяною Лакустою читайте на "Телеграфі".

Раніше дієтолог також називала основні помилки у харчуванні в українців. За її словами, наше населення вживає занадто багато солі і мало овочів.