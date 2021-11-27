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У Києві пенсіонер їв хліб із меморіалу Голодомору, поки Тищенко поряд робив відео для Інстаграму

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Пенсіонер Новина оновлена 27 листопада 2021, 22:15
Пенсіонер

Нардеп на пенсіонера не відреагував.

У суботу вшановують пам’ять загиблих за часів штучних голодоморів, влаштованих радянською владою на території України. А поки що у заходах беруть участь державні та громадські діячі, увагу мережі прикував до себе ролик із заходів у Києві, на якому показано, як пенсіонер бере хліб із меморіалу та починає його їсти.

Відповідне відео поширилося у соцмережах увечері 27 листопада, повідомляє "Телеграф".

Традиційно до меморіалів та інших місць пошанування жертв голодоморів цього дня покладають харчові продукти та інші речі, які в ті роки були на вагу золота.

Очевидно, що літньому чоловікові сьогодні ці продукти виявилися потрібними.

У мережі відразу розпочалося обговорення того, що відбувається, та умов, у яких доводиться жити пенсіонерам.

Інтересу ситуації додає також те, що в той момент, коли дідусь брав хліб, біля меморіалу перебував народний депутат України Микола Тищенко. Відповідне відео він навіть виклав у своєму Інстаграмі.

Як повідомлялося раніше, згідно з уточненими даними під час трьох голодоморів на території України померло близько 15 мільйонів людей. А якби їх не сталося, то чисельність українців могла досягати 100 мільйонів.

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#Голодомор #Микола Тищенко
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