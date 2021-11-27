Укр

В Киеве пенсионер ел хлеб с мемориала Голодомору, пока Тищенко рядом делал видео для Инстаграма

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Пенсионер Новость обновлена 27 ноября 2021, 22:15
Пенсионер

Нардеп на пенсионера не отреагировал.

В субботу чтят память погибших во времена искусственных голодоморов, устроенных советской властью на территории Украины. А пока в мероприятиях принимают участие государственные и общественные деятели, внимание сети приковал к себе ролик с мероприятий в Киеве, на котором запечатлено, как пенсионер берет хлеб с мемориала и начинает его есть.

Соответствующее видео распространилось в соцсетях вечером 27 ноября, сообщает "Телеграф".

Традиционно к мемориалам и другим местам почтения жертв голодоморов в этот день возлагают продукты питания и прочие вещи, которые в те годы были на вес золота.

Очевидно, что пожилому мужчине сегодня эти продукты оказались необходимы.

В сети тут же началось обсуждение происходящего и условий, в которых приходится жить пенсионерам.

Интереса ситуации добавляет также то, что в тот момент, когда дедушка брал хлеб, у мемориала находился народный депутат Украины Николай Тищенко. Соответствующее видео он даже выложил в своем Инстаграм.

Как сообщалось ранее, согласно уточненным данным во время трех голодоморов на территории Украины умерло около 15 миллионов человек. А если бы их не случилось, то численность украинцев могла бы достигать 100 миллионов.

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#Голодомор #Николай Тищенко
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