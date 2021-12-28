Украина может остаться без хлеба в 2022 году: эксперты назвали причину

Некоторые бизнесмены будут вынуждены сократить хлебное производство к минимуму

В 2022 году украинцы могут столкнуться с дефицитом хлеба и других мучных изделий на прилавках отечественных магазинов. В первую очередь на это влияют высокие цены на газ, которые "Нафтогаз" выставил для производственных нужд.

Позицию бизнесменов этой сферы высказал президент Всеукраинской Ассоциации пекарей Юрий Дученко, сообщает "Дело".

В чем проблема?

По его словам, за последний год стоимость энергоносителей на внутреннем рынке выросла в более десяти раз. Сейчас "Нафтогаз" запрашивает с производств оплату в размере 65-75 тысяч грн/тысяча кубометров.

Также Дученко подчеркнул, что на процесс хлебопроизводства влияют и другие факторы — к примеру, стоимость других продуктов (мука, яйца и т.п.). Подорожала и электроэнергия, также повысили прожиточный минимум.

По словам специалиста, такими темпами производство хлеба в Украине становится необратимо убыточным.

Это подтверждает и Александр Васильченко, возглавляющий совет объединения "Укрхлебпром". Он говорит, что сейчас около 20-25% стоимости конечного продукта (то есть буханки хлеба) уходит на оплату энергоносителей. Раньше эта часть составляла лишь 10-12%.

Если так и продолжится, прогнозирует Васильченко, хлебопроизводственная отрасль быстро начнет терять сотрудников и мелких бизнесменов в целом.

Представители компании "Сумська паляниця" соглашаются с коллегами насчет весьма мрачных прогнозов на ближайшее будущее. Вполне вероятно, уже в первом квартале 2022 года некоторые из хлебозаводов по Украине начнут закрываться.

Стоит ждать повышения цен?

Вероятность того, что буханка хлеба и другие мучные изделия снова "скакнут" в цене — весьма вероятна. Однако сейчас торговые сети не позволяют менять стоимость выше, чем на 5% в месяц. Производители же говорят о необходимости подорожания конечных продуктов на все 30%.

Впрочем, пока это невозможно, стоимость хлеба будет расти понемногу. Представители отрасли же обратились к власти для снижения цен на энергоносители, чтобы производство перестало быть убыточным.

Отметим, что на днях из-за высоких цен на газ значительная часть украинских фирм, обеспечивающих рынок сладостями, остановили работу. В их число входят такие гиганты как "Roshen" и "АВК".

Напомним, что небольшое подорожание хлеба и других популярных среди украинцев продуктов уже анонсировали на январь 2022 года.

При этом проблемы с покупкой хлебобулочных изделий в нашей стране имеются уже далеко не первый месяц. О неподъемности покупки этого товара свидетельствует и скандально известное видео с мероприятий ко Дню памяти жертв голодоморов, где пенсионер ел хлеб, взятый с памятника погибшим.