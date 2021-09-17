Не отказывайтесь от хлеба: диетолог рассказала, кому можно есть глютен

Не бойтесь изредка позволять себе выпечку.

О вреде глютена не слышал, наверное, только человек, который не пользуется интернетом. Часто в сети можно встретить информацию о невероятной "опасности" хлеба, булочек и зерновых. Так ли это на самом деле и действительно ли нельзя употреблять глютен, разбираемся с диетологом.

Как рассказала в интервью "Телеграфу" терапевт-диетолог Татьяна Лакуста, глютен нельзя употреблять лишь очень маленькому проценты людей, у которых есть глютеновая непереносимость. По разным данным, это от 1% до 5% населения. Всем остальным условно здоровым людям, у которых нет проблем с кишечником и его аутоимунных заболеваний, глютен употреблять можно.

Читайте также: Категория Lifestyle Диетолог рассказала, как избежать переедания По словам диетолога, нельзя пропускать приемы пищи.

При этом диетолог отмечает, что есть хлеб и булки есть хоть и можно, но не стоит делать это по 3 раза в день. Разбавляйте свой рацион гречкой, не содержащей глютен, рисом.

Полный текст интервью с диетологом Татьяной Лакустой читайте на "Телеграфе".

Ранее диетолог также называла основные ошибки в питании у украинцев. По ее словам, наше население употребляет слишком много соли и мало овощей.