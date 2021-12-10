В Украине изменилась цена подсолнечного масла: подробности
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Продукты в Украине в общем подорожали за 2021 год примерно на 10%.
Один из украинских популярных продуктов — подсолнечное масло перед Новым годом незначительно упало в цене. После масштабного подорожания летом цена на него снизилась на несколько гривен в сравнении с ноябрем.
Об этом свидетельствуют данные сайта Минфин.
В среднем за литр рафинированной олии в магазинах просят от 61,4 до 65,5 грн. Данные на сайте приведены в разрезе стоимости популярных марок в крупных ритейлерах Украины. Для сравнения — летом стоимость масла из семян подсолнечника достигала 70 гривен.
На прилавках супермаркетов цена будет в пределах 50-60 грн, ведь объем масла в бутылках — около 850 мл.
Отметим, что снижение цен не коснулось других важных продуктов на столах украинцев — овощей, круп и хлеба.
Дорожать будет и мясо. Эксперты прогнозируют рост стоимости свинины во второй половине декабря, но он будет незначительным. Общее подорожание продуктов питания за 2021 по данным статистики — 10,2%.
Глобальное повышение стоимости продуктов коснулось не только Украины. Как ранее писал "Телеграф", в мире также наблюдается рост цен в пищевой промышленности. Одно из крупнейших подорожаний 2021 года коснулось кофе. Этому способствовали как проблемы с транспортировкой из-за пандемии, так и погодные негаразды у крупнейшего поставщика зерен — Бразилии.
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