Украинцы будут покупать кофе по рекордным ценам: подробности

Рекордное увеличение цены на кофе спровоцировало ряд событий

Цены на кофе на Межконтинентальной бирже достигли максимума за последние 10 лет. Эксперты отмечают, что из-за низких урожаев и постоянных задержек в поставках, цены будут удерживаться или даже будут расти еще больше в 2023 году. Очевидно, что вслед за мировыми ценами взлетит стоимость кофе и в Украине.

Согласно итогам, сделанным на торговой сессии в понедельник, 29 ноября, расценки на кофе за декабрь составили 2,34 долларов США за фунт, — пишет CNBC.

Специалисты комментируют: рекордное увеличение цены на кофейные зерна спровоцировало ряд событий, важных для рынка.

В частности, руководитель товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансен отмечает, что Бразилия — крупнейший производитель и поставщик кофе, этим летом испытала на себе резкие заморозки и засуху, что рекордно снизило количество кофейного урожая, соответственно, это сказалось на поставках продукта в другие страны.

Также на рынке кофе сказались и масштабные перебои в транспортных цепях, ведь подготовка товара (обжаривание зерна) происходит в другой стране.

Кроме того, другие страны-производители кофейных зерен также находятся в трудных ситуациях: Вьетнам страдает коронавирусом, а Эфиопия еще в первых числах ноября ввела в стране режим чрезвычайной ситуации из-за усиления в противостояниях правительственных сил и повстанцев.

Следовательно, согласно выводам экспертов, сейчас риски по удорожанию напитка в дальнейшем вполне реальны.

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