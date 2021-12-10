В Україні змінилася ціна олії: подробиці

Продукти в Україні загалом подорожчали за 2021 рік приблизно на 10%.

Один з українських популярних продуктів — олія перед Новим роком незначно впала в ціні. Після масштабного подорожчання влітку ціна на неї знизилася на кілька гривень у порівнянні з листопадом.

Про це свідчать дані сайту Мінфін.

У середньому за літр рафінованої олії у магазинах просять від 61,4 до 65,5 грн. Дані на сайті наведено у розрізі вартості популярних марок у великих рітейлерах України. Для порівняння — влітку вартість олії із насіння соняшника сягала 70 гривень.

На прилавках супермаркетів ціна буде в межах 50-60 грн, адже обсяг олії у пляшках – близько 850 мл.

Зазначимо, що зниження цін не зачепило інших важливих продуктів на столах українців — овочів, круп та хліба.

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Дорожитиме і м’ясо. Експерти прогнозують зростання вартості свинини у другій половині грудня, але воно буде незначним. Загальне подорожчання харчових продуктів за 2021 рік за даними статистики — 10,2%.

Глобальне підвищення вартості харчів торкнулося не лише України. Як раніше писав "Телеграф", у світі також спостерігається зростання цін у харчовій промисловості. Одне з найбільших подорожчань 2021 року торкнулося кави. Цьому сприяли проблеми з транспортуванням через пандемію, так і погодні негаразди у найбільшого постачальника зерен — Бразилії.