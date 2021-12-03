Головна страва на столі: наскільки в Україні подорожчає м’ясо до Нового року

Експерти спрогнозували динаміку зростання цін до кінця року

Близько 19,5 кг свинини, за попередніми підрахунками Мінагрополітики України, споживатимуть українці цього року на душу населення. Це на 3,7% або 0,7 кг більше, ніж роком раніше із загального обсягу споживання майже 54 кілограми м’яса. Сприяє зростанню популярності шкідливого продукту його дешевизна порівняно з яловичиною та м’ясом птиці, що подорожчали, за даними Держстату, на 25 та 15 гривень відповідно.

Як пояснюють в Асоціації «Свиноводи України», це пояснюються значно меншим зростанням цін на свинину, що подорожчала в січні-жовтні лише на 1% проти 15% у яловичини та 20-25% у курятини.

Експерти кажуть: ціни на свинину і в листопаді-грудні залишаються порівняно стабільними, але поступово зростають. Так, на початку грудня ціна 1 кг «живої» ваги зросла приблизно на 1 гривню, склавши близько 47-48 гривень, і ця ціна, найімовірніше, залишиться стабільною до середини грудня.

При цьому середня ціна 1 кілограма свинини в роздріб, за даними АСУ, становила 131 гривню. Найдорожче – майже 169 гривень, коштувала вирізка; шия та корейка – 146-147 гривень, а найдешевше йшла лопатка – 111 гривень.

Загалом, як зазначили в Асоціації, напередодні новорічних свят ціна на свинину, безперечно, зросте, але не варто очікувати на якісь «цінові рекорди».

Цього року головним рекордсменом у зростанні цін виявилося соняшникове масло, якому експерти навіть пророкували зростання до 100 гривень за літр.