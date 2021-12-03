Главное блюдо на столе: насколько в Украине подорожает мясо к Новому году

Эксперты спрогнозировали динамику роста цен до конца года

Порядка 19,5 кг свинины, по предварительным подсчетам Минагрополитики Украины, потребят украинцы в текущем году на душу населения. Это на 3,7% или 0,7 кг больше, чем годом ранее из общего объема потребления в почти 54 килограмма мяса. Способствует росту популярности вредного продукта его дешевизна в сравнении с говядиной и мясом птицы, подорожавшими, по данным Госстата, на 25 и 15 гривен соответственно.

Как поясняют в Ассоциации «Свиноводы Украины», это объясняются значительно меньшим ростом цен на свинину, подорожавшую в январе-октябре всего на 1% против 15% у говядины и 20-25% у курятины.

Эксперты говорят: цены на свинину и в ноябре-декабре остаются сравнительно стабильными, но понемногу все же растут. Так, в начале декабря цена 1 кг «живого» веса выросла примерно на 1 гривну, составив порядка 47-48 гривен, и эта цена, вероятнее всего, останется стабильной до середины декабря.

При этом средняя цена 1 килограмма свинины в розницу, по данным АСУ, составила 131 гривну. Дороже всего – почти 169 гривен, стоила вырезка; шея и корейка – 146-147 гривен, а дешевле всего шла лопатка – 111 гривен.

В целом, как отметили в Ассоциации, накануне новогодних праздников цена на свинину несомненно вырастет, но не стоит ожидать каких-то «ценовых рекордов».

В текущем году главным рекордсменом в росте цен оказалось подсолнечное масло, которому эксперты даже предрекали рост до 100 гривен за литр.