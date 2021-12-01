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Українці куплятимуть каву по рекордним цінам: подробиці

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Розцінки на каву суттєво зростуть Новина оновлена 01 грудня 2021, 19:13
Розцінки на каву суттєво зростуть

Рекордне збільшення ціни на каву спровокувала низка подій

Розцінки на каву на Міжконтинентальній біржі досягли максимуму за останні 10 років. Експерти наголошують, що через низькі врожаї та постійні затримки у поставках, ціни утримуватимуться або навіть зростатимуть ще більше аж до 2023 року. Очевидно, що вслід за світовими цінами взлетить вартість кави і в Україні.

Згідно підсумків, які були зроблені на торговій сесії у понеділок, 29 листопада, розцінки на каву за грудень склали 2,34 доларів США за фунт, що стало найвищою ціною ще з 2011 року, — пише CNBС.

Фахівці коментують: рекордне збільшення ціни на кавові зерна спровокувала низка подій, важливих для ринку.

Зокрема, керівник товарної стратегії Saxo Bank Оле Хансен відзначає, що Бразилія — найбільший виробник та постачальник кави, цього літа відчула на собі різкі заморозки та посухи, що рекордно зменшило кількість кавового врожаю, відповідно, це позначилося на поставках продукту до інших країн.

Також на ринку кави позначилися й масштабні перебої у транспортних ланцюгах, адже підготовка товару (обсмажування зерна) відбувається в іншій країні.

Окрім цього, інші країни-виробники та постачальники кавових зерен також перебувають у скруті: Вʼєтнам потерпає від коронавірусу, а Ефіопія ще у перших числах листопада ввела в країні режим надзвичайної ситуації через посилення у протистояннях урядових сил та повстанців.

Відтак, згідно висновків експертів, наразі ризики щодо здорожчання напою в подальшому є цілком реальними.

Раніше Телеграф розповідав, як легко відрізнити натуральну каву від підробки та розʼяснив, яким повинен бути смак і аромат якісного напою.

Теги:
#Бразилія #Кава #Ринок #Ціна
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