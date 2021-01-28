Українцям масово підсовують фальшиву каву: як легко відрізнити підробку

Кава - найпопулярніший безалкогольний збадьорливий напій у світі. Україна за кількістю споживачів коричневого напою, що тонізує, не виняток. Подивіться навколо на вулиці біля будь-якого п'ятачка, де є кіоски або зупинка транспорту: там завжди буде кав'ярня або торгова точка з продажем кави. Тому ринок цього напою зростає щодня.

Як водиться, в умовах підвищеного попиту на товар зростає і кількість його підробок. "Телеграф" зібрав основні факти про натуральну каву та її підробки. А ще в кінці тексту на вас чекає корисне попередження. Але для початку ми розповімо, як не потрапити в халепу з щоденним напоєм для бадьорості.

Технологія підробки кави

За порадами ми звернулися до баристи та продавчині мережі кавових магазинів Харкова. Вона розповіла про те, які рецепти застосовують для створення фальшивого напою бадьорості.

Людмила Таранькою, продавчиня у мережі кавових магазинів: Зараз досить просто стало робити фальшивки й видавати їх за справжню арабіку або робусту (два основних види кави - ред.). Навіть поціновувачі-професіонали потрапляють на гачок з якістю. Щоб зробити фальшиву каву потрібні солод, цикорій, ячмінь. Але це ще не все! У ці взагалі некавові інгредієнти додають крохмаль, борошно, воду і цукровий барвник. Саме він надає субстанції карамельного кольору. Потім в суміш кладуть ароматизатор або мелену каву. Іноді додають кофеїн, перемелений в порошок.

За словами баристи, з усього цього роблять масу, схожу на тісто, ліплять з нього зерна й обсмажують. Отриману на виході бутафорію важко відрізнити від справжніх кавових бобів. Ще простіше підробляти мелену каву. У суміш з мелених кавових зерен додають мелені цикорій або ячмінь.

Експерт робить висновок: оскільки кава неймовірно популярна у світі, його підробка - це дуже вигідний бізнес.

Способи ідентифікувати підробку

Є кілька способів і ознак, за якими можна виявити сурогат. За словами Людмили Таранько, зі способами потрібно більше морочитися, але вони реально діють. Фальшивка визначається так: треба кинути кілька зерен кави в чашку з холодною водою і потрясти її через дві-три хвилини.

Людмила Таранько, продавчиня мережі кавових магазинів: По-перше, з якісною кавою вода залишиться прозорою. По-друге, підробка дає воді синій, зелений або коричневий відтінок. Це барвники. По-третє - зерна справжньої кави не тонуть, а підробка - навпаки. Такий самий спосіб відрізнити сурогат від реального напою діє для меленої кави. Справжній не тоне. А взагалі з меленою в порошок субстанцією важче. Її доведеться варити.

Як перевірити якість напою? У такої підробки буде приглушений, тьмяний смак. Ще від нього може пахнути. Також зерна можна протерти паперовою хусткою. Якщо залишилися сліди, то це може бути свинцевий барвник. Він небезпечний для здоров'я.

Є ще деякі риси, знаючи про які ви не купите неякісний продукт.

Ризик для здоров'я

Дехто каже, що кава шкідлива для здоров'я. Її не можна пити гіпертонікам, дітям, людям з проблемною шкірою. А в іншому він корисний і додає настрою.

А ось сурогат може нашкодити набагато сильніше. Перше, по чому він б'є - це нервова система. Також, підробка добирається до травлення і серця. Від фальшивки швидко розвивається тахікардія. Нарешті, на любителів кавової суміші з розпростертими обіймами чекають головні болі. А кофеїн, який додають в підробку, викликає більшу залежність, ніж натурпродукт.