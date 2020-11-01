Вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу

Пандемія COVID-19 гарненько привернула увагу людей до свого здоров'я і змусила ще серйозніше замислитися тим, хто має хронічні захворювання, враховуючи діабет.

Вчені з різних країн щодня проводять нові і нові дослідження, в яких намагаються знайти методи і засоби для лікування, профілактики і запобігання коронавірусу. Наприклад, дослідники з Індії прийшли до висновку, що вживання великої кількості зеленого чаю і може знизити ризик смерті у діабетиків.

Варто зазначити, що це лише версія, яка не повинна розглядатися як заміна порад лікаря. Завжди потрібно консультуватися зі своїм лікарем і не займатися самолікуванням.

За даними Індійської федерації діабету вживання великої кількості кави і зеленого чаю щодня на 63% знижує рівень смертності серед людей з діабетом другого типу. Також, вживання зеленого чаю і кави в загальному знижує ризик розвитку діабету.

Раніше, "Телеграф" писав про те, як правильно харчуватися хворим на коронавірус.