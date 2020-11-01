Скачать
Неділя, 01.11.2020
Там бардак: Тука вказав на важливі моменти з рішенням КСУ і реєстром е-декларацій
Там бардак: Тука вказав на важливі моменти з рішенням КСУ і реєстром е-декларацій
У МВФ прояснили, коли буде новий транш допомоги для України
У МВФ прояснили, коли буде новий транш допомоги для України
Український супертяж Вихрист змусив суперника здатися на стільці (відео)
Український супертяж Вихрист змусив суперника здатися на стільці (відео)
Вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу
Вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу

Вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу

Вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу
Оновлено 13:39 Сьогодні Телеграф Фото: Колаж

Пандемія COVID-19 гарненько привернула увагу людей до свого здоров'я і змусила ще серйозніше замислитися тим, хто має хронічні захворювання, враховуючи діабет.

Вчені з різних країн щодня проводять нові і нові дослідження, в яких намагаються знайти методи і засоби для лікування, профілактики і запобігання коронавірусу. Наприклад, дослідники з Індії прийшли до висновку, що вживання великої кількості зеленого чаю і може знизити ризик смерті у діабетиків.

Варто зазначити, що це лише версія, яка не повинна розглядатися як заміна порад лікаря. Завжди потрібно консультуватися зі своїм лікарем і не займатися самолікуванням.

За даними Індійської федерації діабету вживання великої кількості кави і зеленого чаю щодня на 63% знижує рівень смертності серед людей з діабетом другого типу. Також, вживання зеленого чаю і кави в загальному знижує ризик розвитку діабету.

Раніше, "Телеграф" писав про те, як правильно харчуватися хворим на коронавірус.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Здоровья, Коронавірус, Covid-19, Зелений чай.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Доведеться пережити три важких дні: прогноз магнітних бур на листопад 2020
02 Австралію засипало неймовірно великим градом: очевидці показали фото
03 Лукашенко почав лякати протестувальників бронетехнікою з кулеметами (фото, відео)
04 Там бардак: Тука вказав на важливі моменти з рішенням КСУ і реєстром е-декларацій
05 Нові обличчя закінчилися: чи піде Зеленський на зміну прем'єра і хто може сісти в крісло Шмигаля
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні хочуть штрафувати за відсутність масок
В Україні хочуть штрафувати за відсутність масок
Австралію засипало неймовірно великим градом: очевидці показали фото
Австралію засипало неймовірно великим градом: очевидці показали фото
Нові обличчя закінчилися: чи піде Зеленський на зміну прем'єра і хто може сісти в крісло Шмигаля
Нові обличчя закінчилися: чи піде Зеленський на зміну прем'єра і хто може сісти в крісло Шмигаля
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Знову холостяк: Бред Пітт розлучився з моделлю Ніколь Потуральскі
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся