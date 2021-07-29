Кава стрімко подорожчає - за які сорти українці будуть платити більше

Арабіка виросла в ціні до рівня 2014 року - за пів року на 60%. Вартість ф'ючерсів на міжнародному ринку піднялася вище 2 доларів США за фунт. Водночас робуста "злетіла" у вартості до рівня 2017 року. За тонну менш популярної і більш невибагливої у вирощуванні робусти просять майже 2000 доларів США.

Однією з причин різкого подорожчання кавових зерен цих видів стали заморозки в Бразилії, повідомляє Reuters.

Уряд Бразилії фіксує збиток кавовим плантаціям на 11% від всіх посівів арабіки в країні. Сильно постраждав штат Мінас-Жейрас, в якому зосереджені 60% плантацій кавових дерев. Заморозкам, які погубили квіти на кавових деревах передувала посуха. Постраждали відомі сорти бразильської арабіки - "Жовтий бурбон" (Yellow Bourbon) і "Сантос" (Arabica Brazil Santos). У Бразилії виробляють приблизно третину всієї кави у світі.

Інший найбільший постачальник арабіки різних сортів - Колумбія. Поціновувачам сортів Ексельсо (Colombia Excelso), Богота (Bogota) або Медделін (Medellin) доведеться заплатити більше за зерна для свого напою - в країні заворушення і виросли витрати на транспортування.

Що ж стосується робусти, то вона займає чверть від загального обсягу поставок кави у світі. Головний виробник - В'єтнам, який також має проблеми з поставками через затримки в портах.

Фахівці очікують у 2021 році зростання попиту на каву. Напередодні "Телеграф" писав, що кардіологи спростували міф про те, що кава викликає аритмію. Виявилося - напій корисний для серця.