Не як у СРСР: для кого можуть запровадити продуктові "картки" в Україні

На додаткові фінанси від держави зможуть претендувати лише бідні громадяни.

Новина про можливе запровадження в Україні продуктових "карток" схвилювала українців та породила низку жартів та мемів. Але цей механізм ще остаточно не оприлюднений і буде спрямований на незаможні верстви населення.

Як пише "Обозреватель", запровадження заходів продуктової безпеки для людей, серед яких і пропозиція щодо карток, викликане очікуваним суттєвим подорожчанням їжі. Вартість сировини може зрости на 20%.

Як працюватиме система карток

Малозабезпеченим громадянам виділятиметься певна сума, яку можна буде витратити лише на продукти. Ця система спрямована на найбідніших українців. В Україні вже реалізується подібний проєкт, коли 1000 грн за вакцинацію можна витратити на обмежений перелік товарів.

Поки що система не оприлюднена, але передбачається, що вона також працюватиме аналогічним чином через "Дію". Імовірну допомогу, а її запровадять лише у разі стрибка цін, отримати зможуть ті, хто живе на прожитковий мінімум та мінзарплату. Нагадаємо — прожитковий мінімум на січень 2022 року — 2, 4 тис грн. На відміну від СРСР вони діятимуть не на конкретний товар.

Експерти вважають, що таке рішення допомогти найбіднішим викличе додаткове зростання цін і від нього постраждають ті, хто не може претендувати на виплату, але перебуває у нестабільному матеріальному становищі.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні з січня вже піднялася вартість інтернету та комунальних послуг.